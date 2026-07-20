„Eurogol” la primul meci al Corvinului în Liga 1 după 34 de ani. Reușită de senzație a hunderoenilor

Corvinul Hunedoara a înscris un gol fabulos la primul meci disputat în Liga 1 din 1992 încoace.

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„Victima” formației antrenate de Florin Maxim a fost Csikszereda, care a primit un gol din lovitură liberă de la portughezul Sergio Ribeiro.

Execuție de senzație în Corvinul – Csikszereda

Meciul dintre Corvinul Hunedoara și Csikszereda a fost marcat de unul dintre cele mai spectaculoase goluri din această primă etapă de Liga 1.

Reușita a venit din tabăra „corbilor”, care deja conducea cu 2-0 după reușitele lui Andrej Fabry și Daniel Pîrvulescu, cel din urmă marcând și el printr-un voleu spectaculos.

Golul meciului a venit însă puțin mai târziu, când Corvinul a primit o lovitură liberă de la aproximativ 18 metri, din colț. Mijlocașul porguhez Sergio Ribeiro a fost cel care și-a asumat responsabilitatea de a executa faza fixă și a făcut-o la perfecție, învingându-l pe Eduard Pap.