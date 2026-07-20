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Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 18:47

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Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale

Scenele violente de la finalul meciului Spania - Argentina / Profimedia

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FIFA a luat decizia de a deschide o anchetă disciplinară care va viza naționala Argentinei după scenele petrecute la finalul Cupei Mondiale, când mai mulți jucători ai sud-americanilor și-au pierdut cumpătul.

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Spania a câștigat pe 19 iulie al doilea ei titlu mondial după ce a învins-o pe Argentina în marea finală de pe MetLife Stadium cu scorul de 1-0. După meci, lucrurile au degenerat când Nahuel Molina l-a lovit pe Rodri, după care Leandro Paredes a devenit extrem de violent și i-a atacat pe Eric Garcia și Gavi.

Argentina, vizată de o anchetă FIFA după gesturile pline de frustrare ale jucătorilor ei

Nu doar cei doi jucători ai lui Lionel Scaloni au ieșit în evidență în mod negativ, ci și unul dintre secunzii săi, Roberto Ayala, care l-a lovit pe Dani Olmo. În urma a tuturor evenimentelor petrecute la New York New Jersey, FIFA a decis să deschidă o procedură disciplinară.

Forul mondial urmează să analizeze rapoartele arbitrilor, care au datoria de a scrie tot ce s-a întâmplat pe finalul meciului. De asemenea, și înregistrările video vor fi probe pentru cei de la FIFA, care după finalizarea anchetei vor decide dacă argentinienii vizați trebuie să fie sancționați.

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După incidentele de pe teren, Leandro Paredes, de departe cel mai violent jucător al argentinienilor, a primit și cartonașul roșu.

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