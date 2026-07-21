Alexandru Dobre a numit schimbarea adusă de Daniel Pancu la Rapid: „S-a văzut pe teren”

Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce Rapid a debutat cu victorie în noul sezon de Liga 1. Giuleştenii au învins-o la limită pe Sepsi, scor 1-0, graţie golului marcat de Alexandru Paşcanu în minutul 89.

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Daniel Pancu a revenit cu o victorie la Rapid, Alexandru Dobre având doar cuvinte de laudă la adresa sa. Mijlocaşul a transmis că echipa se concentrează mai mult pe partea ofensivă, în acest nou sezon.

Alexandru Dobre, prima reacţie, după Rapid – Sepsi 1-0

Alexandru Dobre a mai spus că Daniel Pancu este o motivaţie pentru toţi jucătorii Rapidului. El a subliniat că energia antrenorului i-a ajutat în duelul cu Sepsi, decis de un gol marcat pe final.

De asemenea, Dobre speră ca la Rapid lucrurile să se îmbunătăţească în noul sezon, iar echipa să fie unită în momentele dificile.

„Ne bucurăm enorm pentru cele trei puncte, pentru suportul fanilor, este o bucurie pentru toată lumea, mai ales că jocul a fost foarte bun. Au trecut multe meciuri de când nu am mai câştigat, ne era dor de acest sentiment. I-am ţinut în jumătatea lor, am presat, am crezut că vom marca mai mult, dar ne bucurăm pentru cele trei puncte. Contează să construim de acum şi să reuşim lucruri frumoase.