„Nu sunt aici să mă plâng”. Marea schimbare pe care Gică Hagi vrea să o aducă la naţională: „Putem mult mai mult”

Gică Hagi a prefaţat partidele naţionalei României, din Liga Naţiunilor. Selecţionerul a dezvăluit ce mare schimbare vrea să aducă în lotul „tricolor”, pentru câştigarea grupei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România va începe aventura în noul sezon de Liga Naţiunilor în toamnă, iar toate partidele vor fi în direct şi în exclusivitate pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. „Tricolorii” împart grupa din Liga B cu Suedia, Bosnia şi Polonia.

Marea schimbare pe care Gică Hagi vrea să o aducă la naţională

Gică Hagi vrea ca la echipa naţională să fie o schimbare de mentalitate, iar jucătorii care vor fi convocaţi să aibă mai multă personalitate şi mai multă încredere în ei, pentru a avea rezultate.

„Regele” nu se sperie de Suedia şi Bosnia, naţionale care au participat la Campionatul Mondial, dezvăluind că are mare încredere că jucătorii, ajutaţi de staff, pot arăta mai multe pe teren. Hagi a subliniat că în ultimii ani, România a arătat doar 50% din tot ceea ce poate oferi, fiind convins că „tricolorii” vor câştiga grupa de Liga Naţiunilor.

„Vom lucra, sper să-i facem pe jucătorii care vor veni la echipa naţională să aibă mai multă încredere în ei, mai multă personalitate, să ajungem acolo, să construim o mentalitate de învingători, să facem faţă acestor echipe puternice, omogene, foarte bune. Trebuie să nu ne fie teamă, să spunem că se poate. Trebuie să mergem în direcţia asta, jucătorul român are talent, a demonstrat acest lucru, avem un grup bun, care a fost la Europene, pe această bază putem să construim un viitor foarte bun.