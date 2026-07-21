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„Nu sunt aici să mă plâng”. Marea schimbare pe care Gică Hagi vrea să o aducă la naţională: „Putem mult mai mult”

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 0:16

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„Nu sunt aici să mă plâng. Marea schimbare pe care Gică Hagi vrea să o aducă la naţională: „Putem mult mai mult

Gică Hagi, la Antena 1

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Gică Hagi a prefaţat partidele naţionalei României, din Liga Naţiunilor. Selecţionerul a dezvăluit ce mare schimbare vrea să aducă în lotul „tricolor”, pentru câştigarea grupei.

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România va începe aventura în noul sezon de Liga Naţiunilor în toamnă, iar toate partidele vor fi în direct şi în exclusivitate pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. „Tricolorii” împart grupa din Liga B cu Suedia, Bosnia şi Polonia.

Marea schimbare pe care Gică Hagi vrea să o aducă la naţională

Gică Hagi vrea ca la echipa naţională să fie o schimbare de mentalitate, iar jucătorii care vor fi convocaţi să aibă mai multă personalitate şi mai multă încredere în ei, pentru a avea rezultate.

„Regele” nu se sperie de Suedia şi Bosnia, naţionale care au participat la Campionatul Mondial, dezvăluind că are mare încredere că jucătorii, ajutaţi de staff, pot arăta mai multe pe teren. Hagi a subliniat că în ultimii ani, România a arătat doar 50% din tot ceea ce poate oferi, fiind convins că „tricolorii” vor câştiga grupa de Liga Naţiunilor.

Vom lucra, sper să-i facem pe jucătorii care vor veni la echipa naţională să aibă mai multă încredere în ei, mai multă personalitate, să ajungem acolo, să construim o mentalitate de învingători, să facem faţă acestor echipe puternice, omogene, foarte bune. Trebuie să nu ne fie teamă, să spunem că se poate. Trebuie să mergem în direcţia asta, jucătorul român are talent, a demonstrat acest lucru, avem un grup bun, care a fost la Europene, pe această bază putem să construim un viitor foarte bun.

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(N.r. Ce urmează pentru naţionala României) Obiectivul nostru, al meu şi al echipei, e să câştigăm grupa. Trebuie să câştigăm grupa. Fiecare meci, mergem să-l câştigăm. Trebuie ca uşor-uşor să avem această mentalitate, să mergem pe această direcţie. Lucrăm la nivelul cel mai înalt, cu cei mai bun din România. Nu sunt aici să mă plâng, sunt încrezător, sunt convins că putem face o muncă foarte bună. Noi, staff-ul, să-i facem pe jucători să fie mai buni, iar ei să facă diferenţa pe teren.

Le-am văzut la Mondiale, pe Suedia şi Bosnia, echipe bune, fiecare cu caracteristicile ei, competitive. Dar şi noi suntem buni, putem face un fotbal bun. Am arătat-o la primele meciuri, cu Georgia şi Ţara Galilor. Trebuie să lucrăm pe direcţia care trebuie, să avem o mentalitate bună, să ne impunem, să dictăm ritmul şi intensitatea jocului, să credem şi să avem curaj. Să ne atingem limitele. Echipa naţională a arătat 50% din tot ce poate. Ce aţi văzut până acum, s-a văzut doar 50%, jucătorii pot da mult mai mult. Putem mult mai mult„, a declarat Gică Hagi, la Antena 1.

Programul României în Liga Naţiunilor

Primul meci al României din Liga B va avea loc împotriva Suediei lui Viktor Gyokeres, chiar pe tărâm nordic. Ulterior, naționala o va înfrunta pe Bosnia în ceea ce reprezintă șansa revanșei după cele două eșecuri din preliminariile pentru Cupa Mondială.

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România încheie turul din Nations League cu o deplasare în Polonia, o altă echipă pe care ai noștri au mai înfruntat-o recent în preliminarii pentru turnee finale. Mai departe, urmează două meciuri la rând pe teren propriu contra Suediei și Poloniei, iar campania din Nations League 2026 se încheie cu o nouă deplasare în Bosnia.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Toate meciurile României din Liga Națiunilor vor fi transmise exclusiv în Universul Antena.

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