„Verdictul s-a dat”. Cosmin Matei a făcut anunțul despre cazul său de dopaj care se judecă la TAS

Cosmin Matei, jucătorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a acordat câteva declarații legate de cazul său de dopaj după înfrângerea suferită în prima etapă contra Rapidului. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a deci să amâne verdictul în cazul mijlocașului român, acesta a susținut că o decizie deja ar fi fost luată, însă nu i s-a comunicat lui.
Rapid a învins-o pe Sepsi Sfântu Gheorghe la meciul care a marcat revenirea lui Daniel Pancu în Giulești, scor final 1-0. Alexandru Pașcanu a fost eroul alb-vișiniilor cu un gol marcat în minutul 88 după un corner.
Dezvăluirile făcute de Cosmin Matei despre cazul de dopaj în care e implicat
După meci, unul dintre jucătorii de la Sepsi care au venit la flash-interviu a fost Cosmin Matei, cel care de aproape doi ani și jumătate este vizat de un caz de dopaj. În martie 2024, fotbalistul lui Sepsi a fost testat pozitiv la un test antidoping după un meci cu U Craiova de pe 4 februarie, fiind suspendat de Agenția Națională Anti-Doping pentru șase luni.
Matei a făcut apel în România și a avut câștig de cauză, însă Agenția Mondială Anti-Doping a făcut la rândul ei recurs, iar cazul a ajuns pe masa TAS. În cazul în care WADA ar avea câștig de cauză, atunci fotbalistul român s-ar putea alege cu o suspendare de până la patru ani.
TAS a decis recent să amâne verdictul pentru data de 17 septembrie, dar Matei a susținut după meciul cu Rapid că deja s-a dat un verdict, care nu îi este cunoscut lui.
„Procesul e în desfășurare, verdictul s-a dat, încă nu mi s-a comunicat mie. Nu știu cât o să dureze motivarea. Am primit o amânare de două luni până pe 17 septembrie. Sunt încrezător că apărarea mea a fost de cea mai bună calitate și voi câștiga după doi ani și patru luni și voi arăta că sunt nevinovat.
N-a fost ușor, dar le mulțumesc celor de la club, pentru că s-au purtat exemplar cu mine, m-au ajutat foarte mult. A fost greu să trec de la amânare la amânare„, a spus Matei, conform digisport.ro.
Ce a spus Matei despre meciul cu Rapid: „Cu cadouri o să fie dificil”
Fotbalistul de 34 de ani a vorbit și despre partida din Giulești și a analizat ce s-a întâmplat în meciul în care covăsnenenii au rămas în 10 oameni din minutul 53.
„Condițiile au fost puțin dificile. Noi ne-am făcut meciul greu când am rămas în 10. Am încercat să ducem meciul spre un egal, dar din păcate au reușit să marcheze și asta a fost soarta meciului.
Cred că am arătat ok o bună bucată din joc. Încercăm să ne adaptăm cu toții cât mai repede. Este mult de muncă, ritmul și nivelul este diferit și suntem încrezători că putem să facem o figură frumoasă.
Dacă nu vom oferi cadouri, putem să ridicăm pretenții să fim o echipă puternică. Cu cadouri o să fie destul de dificil.
A fost un meci frumos, ne bucurăm că jucăm astfel de meciuri, așa este frumos, te simți fotbalist. O atmosferă ostilă pentru noi„.
- Ovidiu Burcă a dezvăluit momentul decisiv din Rapid – Sepsi 1-0 şi s-a enervat: „Nu fac analize, vedem intern”
- Rapid – Sepsi 1-0. Start cu dreptul pentru Pancu după un gol venit în final
- Gol anulat şi eliminare în Rapid – Sepsi! Două faze controversate în Giuleşti
- Ofertă colosală pe masă pentru Andrei Coubiș! Două cluburi sunt pe urmele fundașului de la „U” Cluj
- Scenografie specială pentru Daniel Pancu la Rapid – Sepsi, primul meci la revenirea acestuia în Giuleşti