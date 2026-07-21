Home | Fotbal | Liga 1 | „Verdictul s-a dat”. Cosmin Matei a făcut anunțul despre cazul său de dopaj care se judecă la TAS

„Verdictul s-a dat”. Cosmin Matei a făcut anunțul despre cazul său de dopaj care se judecă la TAS

Andrei Nicolae Publicat: 21 iulie 2026, 0:03

Comentarii
„Verdictul s-a dat. Cosmin Matei a făcut anunțul despre cazul său de dopaj care se judecă la TAS

Cosmin Matei, în timpul unui meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cosmin Matei, jucătorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a acordat câteva declarații legate de cazul său de dopaj după înfrângerea suferită în prima etapă contra Rapidului. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a deci să amâne verdictul în cazul mijlocașului român, acesta a susținut că o decizie deja ar fi fost luată, însă nu i s-a comunicat lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a învins-o pe Sepsi Sfântu Gheorghe la meciul care a marcat revenirea lui Daniel Pancu în Giulești, scor final 1-0. Alexandru Pașcanu a fost eroul alb-vișiniilor cu un gol marcat în minutul 88 după un corner.

Dezvăluirile făcute de Cosmin Matei despre cazul de dopaj în care e implicat

După meci, unul dintre jucătorii de la Sepsi care au venit la flash-interviu a fost Cosmin Matei, cel care de aproape doi ani și jumătate este vizat de un caz de dopaj. În martie 2024, fotbalistul lui Sepsi a fost testat pozitiv la un test antidoping după un meci cu U Craiova de pe 4 februarie, fiind suspendat de Agenția Națională Anti-Doping pentru șase luni.

Matei a făcut apel în România și a avut câștig de cauză, însă Agenția Mondială Anti-Doping a făcut la rândul ei recurs, iar cazul a ajuns pe masa TAS. În cazul în care WADA ar avea câștig de cauză, atunci fotbalistul român s-ar putea alege cu o suspendare de până la patru ani.

TAS a decis recent să amâne verdictul pentru data de 17 septembrie, dar Matei a susținut după meciul cu Rapid că deja s-a dat un verdict, care nu îi este cunoscut lui.

Reclamă
Reclamă

Procesul e în desfășurare, verdictul s-a dat, încă nu mi s-a comunicat mie. Nu știu cât o să dureze motivarea. Am primit o amânare de două luni până pe 17 septembrie. Sunt încrezător că apărarea mea a fost de cea mai bună calitate și voi câștiga după doi ani și patru luni și voi arăta că sunt nevinovat.

N-a fost ușor, dar le mulțumesc celor de la club, pentru că s-au purtat exemplar cu mine, m-au ajutat foarte mult. A fost greu să trec de la amânare la amânare„, a spus Matei, conform digisport.ro.

Ce a spus Matei despre meciul cu Rapid: „Cu cadouri o să fie dificil”

Fotbalistul de 34 de ani a vorbit și despre partida din Giulești și a analizat ce s-a întâmplat în meciul în care covăsnenenii au rămas în 10 oameni din minutul 53.

Bătaie pe rable pentru românii care au prins vouchere. Cu cât se vând pe internetBătaie pe rable pentru românii care au prins vouchere. Cu cât se vând pe internet
Reclamă

Condițiile au fost puțin dificile. Noi ne-am făcut meciul greu când am rămas în 10. Am încercat să ducem meciul spre un egal, dar din păcate au reușit să marcheze și asta a fost soarta meciului.

Cred că am arătat ok o bună bucată din joc. Încercăm să ne adaptăm cu toții cât mai repede. Este mult de muncă, ritmul și nivelul este diferit și suntem încrezători că putem să facem o figură frumoasă.

Dacă nu vom oferi cadouri, putem să ridicăm pretenții să fim o echipă puternică. Cu cadouri o să fie destul de dificil.

A fost un meci frumos, ne bucurăm că jucăm astfel de meciuri, așa este frumos, te simți fotbalist. O atmosferă ostilă pentru noi„.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Stațiunea în care distracția pe plajă se poate termina cu amendă
Observator
Stațiunea în care distracția pe plajă se poate termina cu amendă
Anunțul momentului despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova a fost făcut. ”Peste 5 milioane de euro”
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova a fost făcut. ”Peste 5 milioane de euro”
0:02 21 iul.

VIDEO„Ne vedem acolo”. Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes. Momentul care a surprins la parada campionilor
23:54

Ovidiu Burcă a dezvăluit momentul decisiv din Rapid – Sepsi 1-0 şi s-a enervat: „Nu fac analize, vedem intern”
23:32

FCU Craiova revine în fotbalul românesc! În ce ligă va evolua clubul lui Adrian Mititelu
23:30

Rapid – Sepsi 1-0. Start cu dreptul pentru Pancu după un gol venit în final
23:14

FotoGol anulat şi eliminare în Rapid – Sepsi! Două faze controversate în Giuleşti
22:54

Mihai Stoica a spus cui i-ar da Balonul de Aur după finala Cupei Mondiale. Jucătorul ales de oficialul FCSB
Vezi toate știrile
1 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 2 Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 VIDEOSpania – Argentina 1-0. Spaniolii au câştigat Cupa Mondială! Ferran Torres, „eroul” ibericilor într-un succes istoric 6 VIDEODonald Trump, moment de confuzie uriaşă la decernarea Cupei Mondiale. Gianni Infantino a intervenit urgent
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu