„Verdictul s-a dat”. Cosmin Matei a făcut anunțul despre cazul său de dopaj care se judecă la TAS

Cosmin Matei, jucătorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a acordat câteva declarații legate de cazul său de dopaj după înfrângerea suferită în prima etapă contra Rapidului. După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a deci să amâne verdictul în cazul mijlocașului român, acesta a susținut că o decizie deja ar fi fost luată, însă nu i s-a comunicat lui.

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Rapid a învins-o pe Sepsi Sfântu Gheorghe la meciul care a marcat revenirea lui Daniel Pancu în Giulești, scor final 1-0. Alexandru Pașcanu a fost eroul alb-vișiniilor cu un gol marcat în minutul 88 după un corner.

Dezvăluirile făcute de Cosmin Matei despre cazul de dopaj în care e implicat

După meci, unul dintre jucătorii de la Sepsi care au venit la flash-interviu a fost Cosmin Matei, cel care de aproape doi ani și jumătate este vizat de un caz de dopaj. În martie 2024, fotbalistul lui Sepsi a fost testat pozitiv la un test antidoping după un meci cu U Craiova de pe 4 februarie, fiind suspendat de Agenția Națională Anti-Doping pentru șase luni.

Matei a făcut apel în România și a avut câștig de cauză, însă Agenția Mondială Anti-Doping a făcut la rândul ei recurs, iar cazul a ajuns pe masa TAS. În cazul în care WADA ar avea câștig de cauză, atunci fotbalistul român s-ar putea alege cu o suspendare de până la patru ani.

TAS a decis recent să amâne verdictul pentru data de 17 septembrie, dar Matei a susținut după meciul cu Rapid că deja s-a dat un verdict, care nu îi este cunoscut lui.