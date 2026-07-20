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Ovidiu Burcă a dezvăluit momentul decisiv din Rapid – Sepsi 1-0 şi s-a enervat: „Nu fac analize, vedem intern”

Mihai Alecu Publicat: 20 iulie 2026, 23:54

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Ovidiu Burcă a dezvăluit momentul decisiv din Rapid – Sepsi 1-0 şi s-a enervat: „Nu fac analize, vedem intern

Ce a spus Burcă după Rapid - Sepsi. Foto: Sport Pictures

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Nou-promovata Sepsi a avut parte de un prim meci dificil pe terenul celor de la Rapid, iar formaţia din Sfântu Gheorghe, venită cu un plan concret de a se apăra aglomerat, a fost nevoită să se declare învinsă după golul lui Paşcanu din minutul 88.

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Gruparea covăsneană a fost nevoită să joace şi cu un om în minus, după o eliminare a lui Alin Dobrosavlevici în startul părţii secunde.

Ovidiu Burcă, după Rapid – Sepsi 1-0

Ovidiu Burcă a vorbit despre duelul pe care l-a avut cu formaţia pregătită de Daniel Pancu şi a concluzionat că eliminarea din partea a doua a fost decisivă în rezultatul final.

„Am luat roşu şi e greu să joci în Giuleşti cu un om în minus. După eliminare au jucat mult mai direct, cu 2 atacanţi cu talie, care ne-au dominat. Plecăm fără punct, poate am fi sperat la mai mult, dar asta este. Nu fac analize individuale ale jucătorilor. O să vedem intern, nu stau acum să blamez pe unul sau altul.

Din păcate a fost mult prea uşor luat, nu trebuie să se întâmple aşa ceva. Avem mult de lucru, jucătorii pe care i-am adus trebuie integraţi. În Liga 1 ai nevoie de calitate. Toata lumea spune că în fotbalul românesc e unul slab, dar eu zic că e unul complicat, se joacă foarte mult pe tranziţii şi ai nevoie de jucători”, a spus Ovidiu Burcă.

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Burcă a fost aplaudat de fanii de la Rapid

Ovidiu Burcă a avut parte de o primire călduroasă din partea suporterilor de la Rapid, care nu au uitat implicarea acestuia în revenirea echipei în urma falimentului de acum ceva ani. Fanii i-au scandat numele şi chiar l-au chemat să înjure una din rivalele din Liga 1.

Tehnicianul a fost încântat şi tot un zâmbet la primirea pe care a avut-o şi nu a ezitat vreun moment să meargă să scandeze împotriva rivalei.

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