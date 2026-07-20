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Rapid – Sepsi LIVE TEXT (21:30). Daniel Pancu se întoarce în Giuleşti. Covăsnenii revin în Liga 1

Alex Masgras Publicat: 20 iulie 2026, 15:54

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Rapid – Sepsi LIVE TEXT (21:30). Daniel Pancu se întoarce în Giuleşti. Covăsnenii revin în Liga 1

Daniel Pancu / Sport Pictures

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Rapid – Sepsi, meciul care va încheia prima etapă a noului sezon din Liga 1, va începe la ora 21:30 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în AntenaPLAY.

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Cu ocazia acestei partide, Daniel Pancu se întoarce pe banca giuleştenilor. În cariera sa de jucător, „Pancone” a evoluat în 218 meciuri pentru Rapid. Nu este singura revenire. După un sezon petrecut în Liga 2, Sepsi a revenit în prima ligă a României.

Rapid – Sepsi LIVE TEXT (21:30)

Rapid începe o nouă eră sub comanda lui Daniel Pancu, iar aşteptările sunt mari, chiar dacă această perioadă de mercato este una dificilă pentru giuleşteni. Dan Şucu a transmis că nu mai vrea să bage bani în transferuri şi că singurele sume care pot să fie folosite sunt cele obţinute pe vânzarea actualilor fotbalişti din lot.

În aceste condiţii, giuleştenii nu au fost extrem de activi pe piaţa transferurilor şi au bifat doar câteva mutări, aducerea lui Jason Kodor, de la Leece, cea a lui Mohammed Kamara, liber de contract, de la CFR Cluj, şi împrumutul lui Alin Celik, de la Genoa.

Nici la Sepsi situaţia nu este prea bună. La începutul acestui sezon, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a anunţat că nu mai are puterea financiară pentru a susţine echipa în Liga 1, resimţind din plin efectele anului petrecut în Liga 2. Acum, Dioszegi aşteaptă investitori care să se alăture proiectului de la Sf. Gheorghe.

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Echipele probabile în Rapid – Sepsi:

  • RAPID (4-2-3-1): Aioani – Onea, Kramer, Pașcanu, Borza – Bubanja, Grameni – Kamara, Moruțan, Al. Dobre – Burmaz
    Antrenor: Daniel Pancu
  • SEPSI (4-3-3): Lazar – Cascardo, Vîrtej, Dobrosavlevici, Vianna – Păun, Daguin, Iglesias – Oberlin, Mawa, Batzula
    Antrenor: Ovidiu Burcă
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