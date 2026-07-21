„Ne vedem acolo”. Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes. Momentul care a surprins la parada campionilor

Lamine Yamal (19 ani) a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Leandro Paredes, de la finalul partidei câştigate de Spania cu Argentina, scor 1-0. La capătul a 120 de minute de joc, ibericii s-au încununat campioni mondiali pentru a doua oară în istorie.

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Leandro Paredes a fost un car de nervi, după fluierul final al partidei de la New York. Mijlocaşul argentinian s-a certat cu Eric Garcia iar ulterior, i-a băgat mâna în gât acestuia. A intervenit şi Gavi, care a fost pus la pământ de Almada.

Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes

La o zi după finală, spaniolii au revenit la Madrid unde au fost aşteptaţi de peste un milion de oameni pe străzi. Ei au defilat cu trofeul Cupei Mondiale, într-un autocar descoperit.

La un moment dat, un fan a aruncat un banner pe care avea trecut un mesaj ironic despre bătaia care l-a avut în centru pe Leandro Paredes, de la finală. „La Velada del Ano VII: Paredes vs Gavi”, era mesajul de pe banner, care în traducere înseamnă „Evenimentul Anului: Paredes vs Gavi”. „La Velada del Ano” este un eveniment celebru de box din Spania, organizat de un streamer celebru iberic.

Fabian Ruiz a fost primul care a afişat acest banner, care ulterior i-a atras atenţia şi lui Lamine Yamal. Fără să stea pe gânduri, starul Barcelonei a luat bannerul de la coechipierul său şi a transmis un mesaj scurt: „Ne vedem acolo”.