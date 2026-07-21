„Ne vedem acolo”. Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes. Momentul care a surprins la parada campionilor

Lamine Yamal (19 ani) a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Leandro Paredes, de la finalul partidei câştigate de Spania cu Argentina, scor 1-0. La capătul a 120 de minute de joc, ibericii s-au încununat campioni mondiali pentru a doua oară în istorie.
Leandro Paredes a fost un car de nervi, după fluierul final al partidei de la New York. Mijlocaşul argentinian s-a certat cu Eric Garcia iar ulterior, i-a băgat mâna în gât acestuia. A intervenit şi Gavi, care a fost pus la pământ de Almada.
Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes
La o zi după finală, spaniolii au revenit la Madrid unde au fost aşteptaţi de peste un milion de oameni pe străzi. Ei au defilat cu trofeul Cupei Mondiale, într-un autocar descoperit.
La un moment dat, un fan a aruncat un banner pe care avea trecut un mesaj ironic despre bătaia care l-a avut în centru pe Leandro Paredes, de la finală. „La Velada del Ano VII: Paredes vs Gavi”, era mesajul de pe banner, care în traducere înseamnă „Evenimentul Anului: Paredes vs Gavi”. „La Velada del Ano” este un eveniment celebru de box din Spania, organizat de un streamer celebru iberic.
Fabian Ruiz a fost primul care a afişat acest banner, care ulterior i-a atras atenţia şi lui Lamine Yamal. Fără să stea pe gânduri, starul Barcelonei a luat bannerul de la coechipierul său şi a transmis un mesaj scurt: „Ne vedem acolo”.
A fan threw a banner into the bus reading „La Velada del Año VII: Paredes vs Gavi”— a reference to the recent heated clash between the two.
For context, La Velada del Año is Ibai Llanos’ hugely popular boxing event, jokingly suggesting Gavi and Paredes should settle their…
— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026
Argentina, vizată de o anchetă FIFA după gesturile pline de frustrare ale jucătorilor ei
Spania a câștigat pe 19 iulie al doilea ei titlu mondial după ce a învins-o pe Argentina în marea finală de pe MetLife Stadium cu scorul de 1-0. După meci, lucrurile au degenerat când Nahuel Molina l-a lovit pe Rodri, după care Leandro Paredes a devenit extrem de violent și i-a atacat pe Eric Garcia și Gavi.
Nu doar cei doi jucători ai lui Lionel Scaloni au ieșit în evidență în mod negativ, ci și unul dintre secunzii săi, Roberto Ayala, care l-a lovit pe Dani Olmo. În urma a tuturor evenimentelor petrecute la New York New Jersey, FIFA a decis să deschidă o procedură disciplinară.
Forul mondial urmează să analizeze rapoartele arbitrilor, care au datoria de a scrie tot ce s-a întâmplat pe finalul meciului. De asemenea, și înregistrările video vor fi probe pentru cei de la FIFA, care după finalizarea anchetei vor decide dacă argentinienii vizați trebuie să fie sancționați.
După incidentele de pe teren, Leandro Paredes, de departe cel mai violent jucător al argentinienilor, a primit și cartonașul roșu.
- Mihai Stoica a spus cui i-ar da Balonul de Aur după finala Cupei Mondiale. Jucătorul ales de oficialul FCSB
- Lamine Yamal a făcut show la parada campionilor, cu trofeul Cupei Mondiale. Nebunie pe străzile din Madrid
- Mesajul lui Leo Messi la o zi după Spania – Argentina 1-0: „Durerea e foarte mare!”
- Anunţul făcut în Argentina despre retragerea lui Leo Messi de la naţională
- „Messi sau Ronaldo? Nu am vrut să răspund niciodată la asta”. Adrian Mutu, verdict despre rivalitatea care a marcat fotbalul