Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Ne vedem acolo”. Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes. Momentul care a surprins la parada campionilor
VIDEO

„Ne vedem acolo”. Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes. Momentul care a surprins la parada campionilor

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 0:02

Comentarii
„Ne vedem acolo. Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes. Momentul care a surprins la parada campionilor

Lamine Yamal, la defilarea cu trofeul Cupei Mondiale, pe străzile din Madrid/ Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Lamine Yamal (19 ani) a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Leandro Paredes, de la finalul partidei câştigate de Spania cu Argentina, scor 1-0. La capătul a 120 de minute de joc, ibericii s-au încununat campioni mondiali pentru a doua oară în istorie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leandro Paredes a fost un car de nervi, după fluierul final al partidei de la New York. Mijlocaşul argentinian s-a certat cu Eric Garcia iar ulterior, i-a băgat mâna în gât acestuia. A intervenit şi Gavi, care a fost pus la pământ de Almada.

Lamine Yamal a intervenit, după bătaia dintre Gavi şi Paredes

La o zi după finală, spaniolii au revenit la Madrid unde au fost aşteptaţi de peste un milion de oameni pe străzi. Ei au defilat cu trofeul Cupei Mondiale, într-un autocar descoperit.

La un moment dat, un fan a aruncat un banner pe care avea trecut un mesaj ironic despre bătaia care l-a avut în centru pe Leandro Paredes, de la finală. „La Velada del Ano VII: Paredes vs Gavi”, era mesajul de pe banner, care în traducere înseamnă „Evenimentul Anului: Paredes vs Gavi”. „La Velada del Ano” este un eveniment celebru de box din Spania, organizat de un streamer celebru iberic.

Fabian Ruiz a fost primul care a afişat acest banner, care ulterior i-a atras atenţia şi lui Lamine Yamal. Fără să stea pe gânduri, starul Barcelonei a luat bannerul de la coechipierul său şi a transmis un mesaj scurt: „Ne vedem acolo”.

Reclamă
Reclamă

Argentina, vizată de o anchetă FIFA după gesturile pline de frustrare ale jucătorilor ei

Spania a câștigat pe 19 iulie al doilea ei titlu mondial după ce a învins-o pe Argentina în marea finală de pe MetLife Stadium cu scorul de 1-0. După meci, lucrurile au degenerat când Nahuel Molina l-a lovit pe Rodri, după care Leandro Paredes a devenit extrem de violent și i-a atacat pe Eric Garcia și Gavi.

Nu doar cei doi jucători ai lui Lionel Scaloni au ieșit în evidență în mod negativ, ci și unul dintre secunzii săi, Roberto Ayala, care l-a lovit pe Dani Olmo. În urma a tuturor evenimentelor petrecute la New York New Jersey, FIFA a decis să deschidă o procedură disciplinară.

Bătaie pe rable pentru românii care au prins vouchere. Cu cât se vând pe internetBătaie pe rable pentru românii care au prins vouchere. Cu cât se vând pe internet
Reclamă

Forul mondial urmează să analizeze rapoartele arbitrilor, care au datoria de a scrie tot ce s-a întâmplat pe finalul meciului. De asemenea, și înregistrările video vor fi probe pentru cei de la FIFA, care după finalizarea anchetei vor decide dacă argentinienii vizați trebuie să fie sancționați.

După incidentele de pe teren, Leandro Paredes, de departe cel mai violent jucător al argentinienilor, a primit și cartonașul roșu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Stațiunea în care distracția pe plajă se poate termina cu amendă
Observator
Stațiunea în care distracția pe plajă se poate termina cu amendă
Anunțul momentului despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova a fost făcut. ”Peste 5 milioane de euro”
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova a fost făcut. ”Peste 5 milioane de euro”
23:54

Ovidiu Burcă a dezvăluit momentul decisiv din Rapid – Sepsi 1-0 şi s-a enervat: „Nu fac analize, vedem intern”
23:32

FCU Craiova revine în fotbalul românesc! În ce ligă va evolua clubul lui Adrian Mititelu
23:30

Rapid – Sepsi 1-0. Start cu dreptul pentru Pancu după un gol venit în final
23:14

FotoGol anulat şi eliminare în Rapid – Sepsi! Două faze controversate în Giuleşti
22:54

Mihai Stoica a spus cui i-ar da Balonul de Aur după finala Cupei Mondiale. Jucătorul ales de oficialul FCSB
22:30

VIDEOLamine Yamal a făcut show la parada campionilor, cu trofeul Cupei Mondiale. Nebunie pe străzile din Madrid
Vezi toate știrile
1 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 2 Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 VIDEOSpania – Argentina 1-0. Spaniolii au câştigat Cupa Mondială! Ferran Torres, „eroul” ibericilor într-un succes istoric 6 VIDEODonald Trump, moment de confuzie uriaşă la decernarea Cupei Mondiale. Gianni Infantino a intervenit urgent
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu