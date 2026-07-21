Daniel Pancu a avut un remarcat după Rapid – Sepsi 1-0: „Foarte bun”

Daniel Pancu a avut parte de primul meci de la revenirea în Giuleşti, iar echipa sa a obţinut victoria contra celor de la Sepsi, 1-0, partidă în care giuleştenii au evoluat în marea majoritatea a părţii secunde cu un om în plus.
Iubirea pentru tehnicianul bucureştenilor din partea suporterilor a fost vizibilă încă de dinainte de fluierul de start, asta după ce fanii au desfăşurat o scenografie impresionantă şi i-au scandat numele în mai multe rânduri.
Ce a spus Daniel Pancu după Rapid – Sepsi 1-0
Pancu a spus că victoria cu Sepsi a fost foarte importantă, asta pentru că exista o serie negativă pe care trupa giuleşteană a fost nevoită să o întrerupă. Antrenorul formaţiei giuleştene a avut cuvinte de laudă pentru unul dintre jucătorii aduşi în această vară, Bubanja, cel care a fost integralist.
„V-am spus şi înainte de joc, 8 meciuri fără victorie cu Sepsi, am trecut peste asta, 9 meciuri fără victorie în campionat, foarte mult pentru Rapid, am doborât şi asta. Pe Bubanja îl ştiam, efort mult, calitate, foarte bun la fixe. Kamara are nevoie de minim 10 meciuri pentru a-şi intra în ritm.
Prefer să bag jucătorii după pauze lungi, pentru că dacă joacă puţin riscă să se sufoce. Giuleşti a fost fortăreaţă, dar dacă laşi adversarii să prindă curaj…Jucătorii trebuie să fie conştienţi că există un privilegiu să ai un asemenea public. E foarte adevărată vorba că adversarii joacă meciuri, iar Rapid joacă derby-uri. Toţi adversarii vin şi dau totul”, a spus Daniel Pancu.
Tehnicianul Rapidului a vorbit şi despre primirea pe care i-au făcut-o suporterii.
„E o legătură creată acum 30 de ani, le mulţumesc foarte mult suporterilor. Am simţit o responsabilitate, aşteptările sunt foarte mari. Îmi doresc să-i facem fericiţi. Echipa o să arate mult mai bine în viitor, în noiembrie, decembrie, până atunci trebuie să adunăm puncte”, a mai spus Daniel Pancu.
Rapid, duel dificil runda viitoare
Pentru cei de la Rapid urmează în etapa viitoare un duel contra celor de la FC Botoşani, în deplasare. Giuleştenii au remizat la ultima confruntare pe care au avut-o împotriva trupei lui Marius Croitoru, 0-0.
Acum vor căuta să continue startul bun de sezon şi să bifeze a doua victorie din două posibile după meciul cu FC Botoşani.
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