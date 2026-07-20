Donald Trump, moment de confuzie uriaşă la decernarea Cupei Mondiale. Gianni Infantino a intervenit urgent

Spania a câştigat Cupa Mondială, după ce a învins Argentina cu 1-0, după 120 de minute de joc. Ferran Torres a devenit „eroul” ibericilor, marcând golul victoriei în minutul 106.
Donald Trump a asistat la marele meci de la New York, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Preşedintele SUA a privit partida alături de Gianni Infantino, preşedintele FIFA.
Donald Trump, moment de confuzie uriaşă la decernarea Cupei Mondiale
La fel cum s-a întâmplat la Mondialul Cluburilor, Donald Trump a coborât pe teren şi a decernat trofeul, fiind huiduit de fanii prezenţi pe arena „MetLife”. Înaintea acestui moment, el a salutat fiecare jucător în parte şi i-a oferit medalia de campion, respectiv vicecampion, fiecăruia.
După ce jucătorii Spaniei şi-au primit toţi medaliile, Donald Trump şi Gianni Infantino au mers şi i-au oferit Cupa Mondială căpitanului Rodri, cel desemnat ca fiind jucătorul turneului final.
Trump a rămas pentru câteva momente în mijlocul jucătorilor Spaniei, deşi Infantino se retrăsese. Preşedintele SUA, confuz, a părut că li se adresează lui Gavi şi Rodri pe podium, fără să dea semne că vrea să plece de lângă spanioli, pentru ca aceştia să poată ridica marele trofeu.
Într-un final, Gianni Infantino a observat unde a rămas Donald Trump şi a alergat pe scenă pentru a-i arăta preşedintelui SUA unde să meargă. Jucătorii Spaniei au putut ridica trofeul, cu cei doi oficiali rămaşi în lateralul podiumului.
Spania – Argentina 1-0
Spania a vrut să pună lucrurile la punct încă din startul finalei şi, în minutul 5, combinaţia dintre Dani Olmo şi Lamine Yamal s-a încheiat cu şutul acestuia din urmă, însă Dibu Martinez a respins. Un minut mai târziu Unai Simon a ieşit în afara careului pentru a bloca un contraatac argentinian, iar fazele au continuat fără însă ca vreuna din echipe să treacă pe lângă o ocazie clară de gol. Martinez a prins şutul lui Oyarzabal în minutul 39, apoi Cucurella a trimis un şut puternic, de la distanţă, puţin pe lângă poartă.
A urmat pauza, mai lungă decât de obicei, pentru că a fost mini-concert între reprize, iar la reluare, minutul 47, Dibu Martinez a fost din nou la post, prinzând şutul lui Alex Baena. Portarul argentinian a intervenit şi la lovitura de cap a lui Ferran Torres, din minutul 67, apoi la şutul lui Pedri, din minutul 76, şi la cel al lui Cubarsi, un minut mai târziu. A urmat o reluare cu capul a lui Laporte, în minutul 81, dar Martinez a prins mingea. Argentina a rămas în zece după ce Enzo Fernandez a încasat două galbene în decurs de zece minute, al doilea pentru un fault la Cubarsi, şi primele 90 de minute s-au încheiat cu scor alb, nu înainte ca Martinez să mai scoată lovitură liberă a lui Yamal, din al optulea minut de prelungirie.
Minutul 93 a adus parada lui Martinez la capul lui Nico Williams, iar în minutul 96 acelaşi Nico Williams a înscris, dar golul a fost anulat pentru un fault al lui Merino la Otamendi. Merino a şutat puţin pe lângă bară în minutul 103, dar golul atât de aşteptat a venit în minutul 106. Nico Williams a întors, cu capul, o minge în centrul careului şi Ferran Torres a înscris cu un şut violent. Tot jucătorul Barcelonei a înscris în minutul 113, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Unai Simon a scos un şut centrare al lui Messi, primul din meci, în minutul 116, apoi Messi l-a făcut KO pe Merino cu un şut direct în faţă şi Senesi a ratat incredibil în minutul 119. Giuliano Simeone a trimis razant cu bara transversală în minutul 120+2 şi Spania s-a impus, în cele din urmă, cu 1-0 în faţa Argentinei, cucerind al doilea titlu suprem din istorie, după cel din 2010.
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