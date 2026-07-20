Donald Trump, moment de confuzie uriaşă la decernarea Cupei Mondiale. Gianni Infantino a intervenit urgent

Spania a câştigat Cupa Mondială, după ce a învins Argentina cu 1-0, după 120 de minute de joc. Ferran Torres a devenit „eroul” ibericilor, marcând golul victoriei în minutul 106.

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Donald Trump a asistat la marele meci de la New York, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Preşedintele SUA a privit partida alături de Gianni Infantino, preşedintele FIFA.

Donald Trump, moment de confuzie uriaşă la decernarea Cupei Mondiale

La fel cum s-a întâmplat la Mondialul Cluburilor, Donald Trump a coborât pe teren şi a decernat trofeul, fiind huiduit de fanii prezenţi pe arena „MetLife”. Înaintea acestui moment, el a salutat fiecare jucător în parte şi i-a oferit medalia de campion, respectiv vicecampion, fiecăruia.

După ce jucătorii Spaniei şi-au primit toţi medaliile, Donald Trump şi Gianni Infantino au mers şi i-au oferit Cupa Mondială căpitanului Rodri, cel desemnat ca fiind jucătorul turneului final.

Trump a rămas pentru câteva momente în mijlocul jucătorilor Spaniei, deşi Infantino se retrăsese. Preşedintele SUA, confuz, a părut că li se adresează lui Gavi şi Rodri pe podium, fără să dea semne că vrea să plece de lângă spanioli, pentru ca aceştia să poată ridica marele trofeu.