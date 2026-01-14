Gigi Becali a anunţat unde va juca FCSB în luna mai: "Acolo o să luăm titlul" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat unde va juca FCSB în luna mai: “Acolo o să luăm titlul”

Alex Masgras Publicat: 14 ianuarie 2026, 19:29

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, pare că s-a resemnat în privinţa concertelor din luna mai de pe Arena Naţională. Metallica şi Iron Maiden vin la Bucureşti exact în perioada în care se vor disputa ultimele meciuri ale sezonului.

FCSB şi Dinamo se numără printre echipele afectate de concertele celor două trupe. În ciuda interesului mare pentru spectacolele care vor avea loc în luna mai, cluburile şi chiar LPF au avut poziţii clare şi au cerut ca pe Arena Naţională să aibă prioritate evenimentele sportive.

Gigi Becali a anunţat că FCSB va juca în Ghencea pe final de sezon: “Ce să fac? Acolo o să luăm titlul”

Gigi Becali a declarat că a ameninţat că va face plângere penală şi că a a făcut şi un proiect de lege, respins în cele din urmă. Patronul FCSB-ului s-a resemnat şi a anunţat că echipa sa va juca în Ghencea meciurile din finalul sezonului.

Chiar dacă momentan nu este sigur de un loc în play-off, Gigi Becali este convins că va cuceri un nou campionat pe stadionul Steaua:

“Eu le-am zis să facă plângere penală. E hotărâre de guvern în lege… meciurile au întâietate. Ce să facem… nu avem conducători. Am făcut un proiect de lege în care am obligat să aibă prioritate competițiile sportive. Mi-au respins la Comisiile de Specialitate. E greu…

Ce să fac? O să jucăm pe Ghencea, acolo o să luăm titlul”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

FCSB va disputa primul meci oficial din 2026 vineri seară, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Campioana României se află pe locul 9 după 21 de etape, cu 31 de puncte.

