Gigi Becali l-a anunțat pe înlocuitorul lui Adrian Șut: „E terminată treaba” - Antena Sport

Gigi Becali a trecut repede peste plecarea lui Adrian Șut de la FCSB și a anunțat deja venirea lui Ofri Arad, mijlocașul care a îmbrăcat tricoul celor de la Kairat Almaty în acest sezon.

Patronul celor de la FCSB a anunțat și un alt transfer la campioana României, însă, s-a lovit de refuzul jucătorului, care a transmis că nu va veni decât la finalul sezonului.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Ofri Arad

Gigi Becali a confirmat că transferul luu Ofri Arad la FCSB a fost definitivat, după ce jucătorul ar fi trecut și vizita medicală, care era programată vineri.

Mai mult decât atât, acesta a confirmat și când va intra acesta în circuitul normal al echipei, dar și cine va juca pe postul lăsat vacant de Adrian Șut la reluarea campionatului.

„În locul lui Șut va juca Chiricheș. Ofri Arad…e gata, e terminată toată treaba, dar îi trebuie pregătire, poate și o lună. Mai avem în vizor încă unul, el nu vrea să semneze decât în vară, când rămâne liber. Să vedem”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.