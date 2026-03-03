Dorinel Munteanu a acuzat dur arbitrajul după ce Hermannstadt a ieşit din Cupă: "Ştim cine a fost la VAR" - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a acuzat un penalty neacordat în meciul U Cluj – Hermannstadt 2-1. Sibienii au deschis scorul, dar au fost întorşi de U Cluj.

Dorinel Munteanu a susţinut că echipa lui a avut un penalty clar care nu s-a dat şi a făcut trimitere către camera VAR.

Dorinel Munteanu, acuzaţii dure după eliminarea lui Hermannstadt din Cupa României: “Ştim cine a fost la VAR. Nu meritam să pierdem”

“Nu am avut speranțe doar după acel gol, ci în tot jocul. Ca de fiecare dată trebuia să intervină o terță persoană sau un grup. Din punctul meu de vedere a fost henț în careu, nu am primit penalty. Maniera de arbitraj a fost una ostilă. Nu meritam să pierdem astăzi. Am avut în față o echipă bună, calificată în play-off, îmi felicit echipa pentru că a făcut o partidă bună.

Puteam să mai marcăm, dar pe o greșeală individuală, nu am fost atenți și am primit gol. Din păcate, se face diferența la fel. Dacă spunem ceva despre arbitraj, toate se întorc după cum doresc dânșii. Am pierdut nemeritat, nu pe teren, ci din cauza altor lucruri. Știm cine a fost la VAR. Nu mai comentăm, nu vreau să fac niciun fel de combinaţii Cu tot respectul pentru Universitatea Cluj, nu meritam să pierdem”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro, după U Cluj – Hermannstadt 2-1.

Universitatea Cluj s-a calificat în semifinale după 2-1 cu Hermannstadt

Echipa Universitatea Cluj a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în sferturile Cupei României la fotbal, calificându-se în semifinale.