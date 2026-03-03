Dennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică - Antena Sport

Dennis Man se află într-o formă fantastică, în contextul în care mai e puțin timp până la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, contra Turciei.
Extrema celor de la PSV Eindhoven și-a trecut iarăși numele pe lista marcatorilor, acesta fiind al patrulea gol din ultimele cinci jocuri pentru internaționalul român.
Dennis Man, gol în NEC Nijmegen – PSV
Dennis Man joacă titular în echipa lui Peter Bosz în confruntarea din Cupa Olandei contra celor de la NEC Nijmegen, iar românul a confirmat încă o dată faptul că se află într-o formă fantastică.
Starul celor de la PSV a punctat în minutul 20 pentru 2-1, cu un șut plasat, la care portarul advers nu a mai avut nicio șansă să intervină. Este al patrulea gol marcat de român, după cele cu Groninge, Volendam și Heracles Almelo.
GOAL! Dennis Man!
[1-2] #HERPSV
pic.twitter.com/P0VifPNnkb
— Inside1913 | PSV Eindhoven (@Inside1913) March 3, 2026
- Răsturnare de situaţie! Fabrizio Romano a făcut anunţul, după ce s-a spus că Ronaldo a plecat din Arabia Saudită
- Americanii au dat verdictul în privința lui Louis Munteanu: „Echipa ar fi avut de câștigat”
- “Am contractul pe masă”. Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment
- Nota primită de Louis Munteanu pentru cele 12 minute jucate în Austin FC – DC United 1-0
- FCSB nu e singura! Mai există o campioană en-titre în Europa care a ratat rușinos play-off-ul