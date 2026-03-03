Dennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică - Antena Sport

Dennis Man se află într-o formă fantastică, în contextul în care mai e puțin timp până la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, contra Turciei.

Extrema celor de la PSV Eindhoven și-a trecut iarăși numele pe lista marcatorilor, acesta fiind al patrulea gol din ultimele cinci jocuri pentru internaționalul român.

Dennis Man, gol în NEC Nijmegen – PSV

Dennis Man joacă titular în echipa lui Peter Bosz în confruntarea din Cupa Olandei contra celor de la NEC Nijmegen, iar românul a confirmat încă o dată faptul că se află într-o formă fantastică.

Starul celor de la PSV a punctat în minutul 20 pentru 2-1, cu un șut plasat, la care portarul advers nu a mai avut nicio șansă să intervină. Este al patrulea gol marcat de român, după cele cu Groninge, Volendam și Heracles Almelo.