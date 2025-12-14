Hermannstadt - Univ. Craiova 0-2. Oltenii îi „strică” debutul lui Dorinel Munteanu și se apropie de lider - Antena Sport

Închide meniul
Hermannstadt – Univ. Craiova 0-2. Oltenii îi „strică" debutul lui Dorinel Munteanu și se apropie de lider

Hermannstadt – Univ. Craiova 0-2. Oltenii îi „strică” debutul lui Dorinel Munteanu și se apropie de lider

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 22:24

Hermannstadt – Univ. Craiova 0-2. Oltenii îi strică” debutul lui Dorinel Munteanu și se apropie de lider

Hermannstadt - Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova i-a stricat debutul lui Dorinel Munteanu pe banca celor de la Hermannstadt. Formația din Bănie s-a impus fără mari emoții la Sibiu, în etapa cu numărul 20 din Liga 1.

A fost al treilea meci al zilei, după Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj 0-1 și Dinamo București – Metaloglobus 4-0. Oltenii s-au apropiat la două puncte de liderul Rapid.

Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2

Final de meci! 

Min. 77: Etim a șutat după ce a rămas singur cu poarta, dar portarul sibienilor a fost la post.

Min. 68: Isenko are o nouă intervenție superbă la reluarea lui Gjorgjievski din careul de șase metri.

Min. 50: Chițu scapă singur cu Isenko, dar portarul oltenilor intervine foarte bine.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Sibiu! 

Min. 31: GOL CRAIOVA! Ștefan Baiaram dublează avantajul oltenilor.

Min. 15: GOL CRAIOVA! Assad Al-Hamlawi deschide scorul pentru olteni, fiind servit excelent de Bancu.

Min. 13: Chițu primește o centrare de la Neguț, reluarea sa cu capul ajunge în brațele lui Isenko.

Min. 1: Gazdele încep bine partida. Sergiu Buș se înalță în careul oltenilor și reia cu capul spre poartă, mingea se duce pe lângă.

Min. 1: Start de meci la Sibiu!

  • Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Karo, Bejan, Ciubotaru – Biceanu, Albu, Jair – Chițu, Buș, Neguț. Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, Issah, Stancu, Oroian, Gindila, Batista, Mihart, Vuc, Gjorgjievski. Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Universitatea Craiova: Isenko – Badelj, Stevanovic, Rus – Bancu, Anzor, Matei, Cicâldău, Nunes Silva – Al-Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Lung, Popescu, Mogoș, Ștefan, Fălcușan, Crețu, Mora, Houri, Băsceanu, Nsimba, Muntean, Etim. Antrenor: Filipe Coelho

Hermannstadt se află într-un moment critic, având doar 12 puncte după 19 etape. Cu Marius Măldărășanu plecat în urma situației de la club, conducerea a reușit să îl aducă pe Dorinel Munteanu, care e pregătit să o salveze pe penultima clasată de la retrogradare. În ultimul meci din campionat, Hermannstadt a pierdut categoric cu “U” Cluj, scor 0-3.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe poziția a patra, cu 34 de puncte adunate. O victorie le-ar asigura oltenilor o apropiere la doar două puncte de liderul Rapid, care s-a încurcat aseară cu Oțelul, scor 0-2.

Alb-albaștrii vin însă după o înfrângere suferită pe final în Conference League cu Sparta Praga. În cazul în care Universitatea Craiova ar fi scos măcar un punct din meciul respectiv, ar fi fost calificată în fazele eliminatorii Conference League, iar acum va trebui să se lupte pentru acest lucru în ultima rundă, când o întâlnește pe AEK Atena.

În meciul tur din sezonul regular, Universitatea Craiova s-a impus la limită pe Ion Oblemenco, scor 1-0, grație unei reușite a lui Oleksandr Romanchuk.

