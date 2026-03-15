“Vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea lui Kovacs și Popa”. Andrei Nicolescu iese la atac după Rapid – Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a acordat duminică dimineața noi declarații după scandalul de arbitraj produs la derby-ul pierdut cu Rapid, scor 2-3. Oficialul alb-roșiilor a transmis că va cere către CCA atât conversația din camera VAR de la faza golului secund marcat de giuleșteni, cât și recuzarea lui Istvan Kovacs și Cătălin Popa.
Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1 cu scorul de 3-2, la capătul unei partide în care alb-roșii au fost scandalizați de maniera de arbitraj. Faza invocată de alb-roșii a fost cea de la golul al doilea marcat de gazde, când Petrila a înscris după ce Borza l-a împins pe Musi și a recuperat mingea.
Nicolescu vrea să scape de Istvan Kovacs și Cătălin Popa în play-off
După fluierul final, Andrei Nicolescu a acuzat vehement arbitrajul, iar conducătorul și-a continuat tirada și a doua zi. În cadrul unei intervenții la o emisiune, președintele lui Dinamo a transmis că va cere recuzarea centralului Istvan Kovacs și a arbitrului principal din camera VAR, Cătălin Popa.
Ulterior, Nicolescu a adus aminte de o altă fază controversată la care Dinamo a considerat că a fost dezavantajată de aceiași doi arbitri. Oficialul a făcut referire la partida pierdută de alb-roșii contra FCSB-ului în februarie 2025, când la scorul de 1-1 echipa sa a cerut henț și penalty la o intervenție a lui Ngezana. Atunci, centralul din Carei a lăsat jocul să continue.
“(n.r. Veți cere suspendarea lui Kovacs?) Evident, vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea celor doi arbitri, inclusiv zona VAR. (n.r. adică și Kovacs, și Cătălin Popa, să nu vă mai arbitreze în play-off, asta veți cere?) Dacă se poate să nu ne mai întâlnim, pentru că e foarte complicat.
Îmi aduc aminte acel meci cu FCSB în care același cuplu de arbitri nu a văzut un henț evident la Ngezana sau la Dawa. Atunci am încercat să fim foarte atenți în declarații și să arătăm respect pentru arbitrajul din România.
E treaba dânșilor și e treaba CCA-ului să vadă asta (n.r. dacă Dinamo nu a fost respectată)“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.
În urma rezultatului din Giulești, Rapid a urcat pe primul loc în play-off, în timp ce Dinamo a rămas pe ultima poziție. Ultimul meci din prima etapă de play-off le pune față în față pe “U” Cluj și pe CFR Cluj, care se întâlnesc luni de la ora 20:30.
