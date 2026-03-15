Home | Fotbal | Liga 1 | “Vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea lui Kovacs și Popa”. Andrei Nicolescu iese la atac după Rapid – Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 15 martie 2026, 12:25

Comentarii
Andrei Nicolescu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a acordat duminică dimineața noi declarații după scandalul de arbitraj produs la derby-ul pierdut cu Rapid, scor 2-3. Oficialul alb-roșiilor a transmis că va cere către CCA atât conversația din camera VAR de la faza golului secund marcat de giuleșteni, cât și recuzarea lui Istvan Kovacs și Cătălin Popa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1 cu scorul de 3-2, la capătul unei partide în care alb-roșii au fost scandalizați de maniera de arbitraj. Faza invocată de alb-roșii a fost cea de la golul al doilea marcat de gazde, când Petrila a înscris după ce Borza l-a împins pe Musi și a recuperat mingea.

Nicolescu vrea să scape de Istvan Kovacs și Cătălin Popa în play-off

După fluierul final, Andrei Nicolescu a acuzat vehement arbitrajul, iar conducătorul și-a continuat tirada și a doua zi. În cadrul unei intervenții la o emisiune, președintele lui Dinamo a transmis că va cere recuzarea centralului Istvan Kovacs și a arbitrului principal din camera VAR, Cătălin Popa.

Ulterior, Nicolescu a adus aminte de o altă fază controversată la care Dinamo a considerat că a fost dezavantajată de aceiași doi arbitri. Oficialul a făcut referire la partida pierdută de alb-roșii contra FCSB-ului în februarie 2025, când la scorul de 1-1 echipa sa a cerut henț și penalty la o intervenție a lui Ngezana. Atunci, centralul din Carei a lăsat jocul să continue.

(n.r. Veți cere suspendarea lui Kovacs?) Evident, vom cere și conversația de la VAR, și recuzarea celor doi arbitri, inclusiv zona VAR. (n.r. adică și Kovacs, și Cătălin Popa, să nu vă mai arbitreze în play-off, asta veți cere?) Dacă se poate să nu ne mai întâlnim, pentru că e foarte complicat.

Reclamă
Reclamă

Îmi aduc aminte acel meci cu FCSB în care același cuplu de arbitri nu a văzut un henț evident la Ngezana sau la Dawa. Atunci am încercat să fim foarte atenți în declarații și să arătăm respect pentru arbitrajul din România.

E treaba dânșilor și e treaba CCA-ului să vadă asta (n.r. dacă Dinamo nu a fost respectată)“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

În urma rezultatului din Giulești, Rapid a urcat pe primul loc în play-off, în timp ce Dinamo a rămas pe ultima poziție. Ultimul meci din prima etapă de play-off le pune față în față pe “U” Cluj și pe CFR Cluj, care se întâlnesc luni de la ora 20:30.

O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajatorO fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Observator
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”
Fanatik.ro
De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”
14:02

Victor Angelescu, atac “cu talpa” la Cătălin Cîrjan după celebrarea sfidătoare din Rapid – Dinamo: “M-a șocat”
13:51

“Istvan Kovacs împarte punctele după bunul plac!” Încă un atac dur la adresa celui mai bun arbitru român
13:32

Cristi Borcea face praf Rapid, dar şi conducerea lui Dinamo: “E purceaua moartă în coteț”
13:24

FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Mirel Rădoi în noul mandat
13:20

VIDEO“Nu mi-am simțit mâinile și picioarele”. Momentul în care Fernando Alonso a dat drumul volanului în China
12:59

Mercedes, în continuare rachetă. Adrian Georgescu, analiză după Marele Premiu al Chinei
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB