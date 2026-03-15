Ionuţ Lupescu, după scandalul de la Rapid -Dinamo: “Dacă pierdem o calificare cu Turcia, în urma unei asemenea decizii?”

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 12:06

Ionuţ Lupescu - Sport Pictures

Ionuţ Lupescu a intrat şi el pe lista celor care au criticat dur arbitrajul lui Istvan Kovacs şi Marius Popa. Cei doi sunt consideraţi vinovaţi pentru golul de 2-2 acordat Rapidului în partida cu Dinamo, câştigată ulterior de giuleşteni, cu 3-2.

“Kaiserul” îi întreabă pe responsabilii de la CCA şi FRF oare care ar fi reacţiile dacă la meciul de baraj Turcia – România, ar fi validat un asemenea gol pentru selecţionata lui Montella, fără ca arbitrul să consulte VAR.

“E greu de spus acum, Dinamo a pierdut un meci, dar Rapid nu a fost mai bună. Asta nu înseamnă că Rapid nu merită să fie unde este acum. Am văzut și eu ce s-a întâmplat ieri (n.r. 14 martie) și nu pot să-mi explic ce a fost cu arbitrajul. Întrebarea mea este de ce avem VAR în România.

Aș vrea să-i întreb dacă o să pierdem o calificare cu Turcia, în urma unei decizii cum a fost aseară. Golul anulat al lui Dinamo din meciul de pe Arenă, faza a fost asemănătoare… Nu mai înțelegi când a fost fault. A fost analiză VAR la toate golurile, numai la cel de 2-2 nu a fost nicio analiză.

Nu înțeleg de ce. Dacă l-ar fi văzut la TV ar fi văzut ceea ce am văzut toți. Nu înțeleg de ce VAR nu a intervenit, nu văd de ce avem în România. Este clar că se influențează lucrurile în fotbalul românesc în ultimele 3-4 săptămâni.

Dacă Istvan Kovacs ar fi văzut faza la TV ar fi dat fault, eu așa cred. Nu zic asta că a fost Dinamo. Rapid merită să fie pe primul loc. Mă întreb ce fac oamenii responsabili dacă peste 10 zile (n.r. 26 martie) pierdem o calificare la Istanbul, cu o fază asemănătoare.

Ce se va întâmpla dacă la Istanbul pierdem calificarea pentru un astfel de gol. Vreau să văd atunci ce fac conducătorii fotbalului român, cei de la CCA și ce va face Mircea Lucescu, mai ales că are și alte probleme”, a declarat Ionuț Lupescu, citat de digisport.ro.

Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila

Marius Avram a analizat cea mai controversată fază a derby-ului dintre Rapid şi Dinamo, câştigat de giuleşteni cu 3-2. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a revenit pe primul loc în Liga 1.

O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajatorO fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
“Trebuie să spunem că este vorba despre un fault al jucătorului de la Rapid. Cu ambele braţe îşi împinge adversarul care are şi mingea în faţă. Impactul direct asupra fazei e evident. Istvan Kovacs era foarte aproape. Posibil să fi existat un dialog cu cei din camera VAR, dar cred că este o fază evidentă la care cei din camera VAR ar fi trebuit să îl cheme să o revadă.

Oriunde pe teren această fază este judecată cu fault. Sunt mai multe elemente. Îl împinge cu ambele braţe, îl dezechilibrează şi îl trânteşte la pământ şi are un impact direct asupra fazei”, a declarat Marius Avram, pentru sursa citată anterior.

