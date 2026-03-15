Ionuţ Lupescu, după scandalul de la Rapid -Dinamo: “Dacă pierdem o calificare cu Turcia, în urma unei asemenea decizii?”

Ionuţ Lupescu a intrat şi el pe lista celor care au criticat dur arbitrajul lui Istvan Kovacs şi Marius Popa. Cei doi sunt consideraţi vinovaţi pentru golul de 2-2 acordat Rapidului în partida cu Dinamo, câştigată ulterior de giuleşteni, cu 3-2.

“Kaiserul” îi întreabă pe responsabilii de la CCA şi FRF oare care ar fi reacţiile dacă la meciul de baraj Turcia – România, ar fi validat un asemenea gol pentru selecţionata lui Montella, fără ca arbitrul să consulte VAR.

“E greu de spus acum, Dinamo a pierdut un meci, dar Rapid nu a fost mai bună. Asta nu înseamnă că Rapid nu merită să fie unde este acum. Am văzut și eu ce s-a întâmplat ieri (n.r. 14 martie) și nu pot să-mi explic ce a fost cu arbitrajul. Întrebarea mea este de ce avem VAR în România.

Aș vrea să-i întreb dacă o să pierdem o calificare cu Turcia, în urma unei decizii cum a fost aseară. Golul anulat al lui Dinamo din meciul de pe Arenă, faza a fost asemănătoare… Nu mai înțelegi când a fost fault. A fost analiză VAR la toate golurile, numai la cel de 2-2 nu a fost nicio analiză.

Nu înțeleg de ce. Dacă l-ar fi văzut la TV ar fi văzut ceea ce am văzut toți. Nu înțeleg de ce VAR nu a intervenit, nu văd de ce avem în România. Este clar că se influențează lucrurile în fotbalul românesc în ultimele 3-4 săptămâni.