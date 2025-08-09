Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie
Video

Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie

Piloții de drifturi își fac de cap în acest weekend, la Arena Națională! Charalambous este supărat pentru că trebuie să se plimbe în tot orașul cu FCSB.

 

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie

Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie

Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie
Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare

Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare

Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare
Jurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu

Jurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu

Jurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu
Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal

Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal

Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal
Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare
20:27
UTA – Farul 2-1! Echipa lui Adi Mihalcea a urcat pe primul loc în Liga 1! Meci „de vis” pentru Tzionis
20:20
VideoJurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu
20:08
VideoJurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal
19:58
Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma
19:49
Newcastle – Atletico Madrid 0-2. Amical “de lux” s-a văzut în AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!