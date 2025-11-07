Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape - Antena Sport

Universitatea Craiova a obţinut o victorie uriaşă pe terenul lui Rapid Viena, în etapa a treia din grupa principală de Conference League. Oltenii au obţinut prima victorie, graţie golului marcat de Romanchuk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Mirel Rădoi a început cu stângul competiţia, cu o înfrângere la Rakov. A urmat remiza de pe teren propriu cu Noah, după care a venit şi acest prin succes.

Universitatea Craiova, pe loc de calificare în play-off-ul pentru optimile Conference League, după primele trei etape

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova a ajuns la 4 puncte şi se află pe locul 20, loc care asigură prezenţa în play-off-ul de calificare în optimile Conference League. În acest moment sunt 8 echipe care au 4 puncte, golaverajul fiind extrem de important în această fază a competiţiei.

Pentru Universitatea Craiova urmează în Conference League meciul de pe teren propriu cu Mainz, de la finalul lunii noiembrie. Tot la Craiova, în decembrie va veni Sparta Praga, urmând ca faza grupei principale să se încheie pentru olteni pe 18 decembrie, la Atena, cu AEK.

🚨 Conference League – Standings after Matchday 3!

1⃣ 🇹🇷 Samsunsor – 9 pts

2⃣ 🇸🇮 Celje – 9 pts

3⃣ 🇩🇪 Mainz – 9 pts

4⃣ 🇨🇾 AEK Larnaca – 7 pts

5⃣ 🇨🇭 Lausanne-Sport – 7 pts

6⃣ 🇪🇸 Rayo Vallecano – 7 pts

7⃣ 🇫🇷 Strasbourg – 7 pts

8⃣ 🇮🇹 Fiorentina – 6 pts pic.twitter.com/zpDnh71hjB

— Football Rankings (@FootRankings) November 6, 2025