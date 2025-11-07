Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape - Antena Sport

Închide meniul
Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape

Publicat: 7 noiembrie 2025, 0:23

Alex Cicâldău, în timpul meciului Rapid Viena - Universitatea Craiova / Sport Pictures

Universitatea Craiova a obţinut o victorie uriaşă pe terenul lui Rapid Viena, în etapa a treia din grupa principală de Conference League. Oltenii au obţinut prima victorie, graţie golului marcat de Romanchuk.

Echipa lui Mirel Rădoi a început cu stângul competiţia, cu o înfrângere la Rakov. A urmat remiza de pe teren propriu cu Noah, după care a venit şi acest prin succes.

Universitatea Craiova, pe loc de calificare în play-off-ul pentru optimile Conference League, după primele trei etape

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova a ajuns la 4 puncte şi se află pe locul 20, loc care asigură prezenţa în play-off-ul de calificare în optimile Conference League. În acest moment sunt 8 echipe care au 4 puncte, golaverajul fiind extrem de important în această fază a competiţiei.

Pentru Universitatea Craiova urmează în Conference League meciul de pe teren propriu cu Mainz, de la finalul lunii noiembrie. Tot la Craiova, în decembrie va veni Sparta Praga, urmând ca faza grupei principale să se încheie pentru olteni pe 18 decembrie, la Atena, cu AEK.

Până atunci, echipa lui Mirel Rădoi va reveni acasă, pentru meciul din weekend de pe teren propriu cu UTA Arad, din Liga 1.

Samsunspor, Celje şi Mainz sunt echipele cu trei victorii în primele trei meciuri din Conference League. AEK Larnaca, Lausanne, Rayo Vallecano, Strasbourg şi Fiorentina sunt celelalte echipe care se află pe locurile care asigură prezenţa în optimile de finală Conference League.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
