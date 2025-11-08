Novak Djokovic a câştigat turneul de la Atena! E al 101-lea titlu din carieră pentru sârb - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic a câştigat turneul de la Atena! E al 101-lea titlu din carieră pentru sârb

Publicat: 8 noiembrie 2025, 21:04

Novak Djokovic, după ce a câştigat turneul de la Atena / Profimedia Images

Tenismanul sârb Novak Djokovic, locul 5 mondial, principal favorit, a câştigat sâmbătă finala turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins în ultimul act, în trei seturi, 4-6, 6-3, 7-5, pe italianul Lorenzo Musetti (9 ATP), favorit nr. 2.

Sârbul s-a impus la capătul unei partide de trei ore la finalul căreia i-a spulberat speranţele italianului de a se califica la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie), acesta având neapărat nevoie de victorie pentru a obţine ultimul bilet la acest turneu masculin de final de an.

Djokovic a cucerit titlul la Atena

Djokovic a reuşit sâmbătă seara şase aşi şi a comis trei duble greşeli, italianul având zece aşi şi acelaşi număr de duble greşeli ca şi adversarul său.

“Nole” (38 ani), cu 24 de titluri de Mare Şlem, un record, a cucerit la Atena al 101-lea său titlu în circuitul profesionist, pentru a se apropia de elveţianul Roger Federer, care şi-a încheiat cariera cu 103 trofee în palmares. Cel mai titrat tenisman din istorie este americanul Jimmy Connors, câştigătorul a 109 turnee.

Sârbul a mai disputat două finale în acest an, fiind învins în martie în ultimul act al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami de cehul Jakub Mensik (19 ATP) şi învingător la mai modestul turneu ATP 250 de la Geneva în faţa polonezului Hubert Hurkacz, în mai.

Deoarece italianul a pierdut finala de la Atena, canadianul Felix Auger-Aliassime este cel care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025.

