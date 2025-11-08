Accident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşina - Antena Sport

Închide meniul
Accident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşina

Un accident teribil a avut loc în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei! Favoritul tribunelor, Gabriel Bortoleto (21 de ani), şi-a distrus complet monopostul după ce a ratat un viraj. Din fericire, brazilianul e în regulă. Maşina nu pare a putea fi refăcută pentru calificările care au loc de la ora 20:00, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris a câştigat cursa de sprint, Antonelli a fost pe 2, Russell pe 3, iar Verstappen pe 4. Colegul lui Norris, Oscar Piastri, a abandonat.

