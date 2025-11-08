"Un weekend foarte dificil" Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 3 în calificările din Brazilia - Antena Sport

Charles Leclerc la interviul de după calificările Marelui Premiu al Braziliei / captura AntenaPLAY

Charles Leclerc a prins podiumul în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Pilotul lui Ferrari s-a arătat mulţumit cu rezultatul lui.

Leclerc speră să reuşească o performanţă bună şi în cursa Marelui Premiu al Braziliei, care se va vedea în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 19:00.

Charles Leclerc: “Sunt mulţumit, a fost un weekend foarte dificil pentru noi până acum”

“(n.r: Cum ai reuşit această poziţie în Q3?) Tururi foarte bune în Q2 şi Q3 pentru mine, dar distanţele sunt atât de mici între maşini încât diferenţa dintre un weekend dezastruos şi unul foarte bun este foarte mică. Sunt fericit că am putut lega tururile în Q2 şi Q3.

Sunt mulţumit cu poziţia a treia într-un weekend care a fost foarte dificil pentru noi până acum”, a declarat Charles Leclerc după calificările Marelui Premiu al Braziliei.

Colegul lui Leclerc, Lewis Hamilton, a fost eliminat din Q2 în calificările Marelui Premiu al Braziliei. Hamilton va pleca de pe locul 13 pe grila de start în cursa de duminică. Au fost nişte calificări dezastruoase pentru campionul mondial en-titre, Max Verstappen, care a fost eliminat din Q1 şi va pleca în cursă doar de pe locul 16.