Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: "Maşina e incredibilă" - Antena Sport

Pilotul britanic Lando Norris a reuşit să câştige şi calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, după ce s-a clasat pe primul loc în cursa de sprint. Lando Norris va pleca pe primul loc pe grila de start în cursa care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 19:00.

Calificările pentru Marele Premiu al Braziliei şi cursa de sprint s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Max Verstappen a produs surpriza negativă a calificărilor, fiind eliminat din Q1.

Lando Norris, după ce s-a clasat pe primul loc în calificările Marelui Premiu al Braziliei: “Avem o formă foarte bună”

“(n.r: Felicitări, ce zi ai avut astăzi! Nu o zi uşoară, având în vedere condiţiile de pe circuit) Mulţumesc. Din nou, foarte dificile aceste calificări.

Lipsa de aderenţă, aderenţă schimbătoare, dar acest circuit este un circuit foarte interesant. Evident că am avut un pic de presiune pentru că mi-am stricat singur primul tur din Q3. Dar am rămas calm şi am reuşit acel tur atunci când a trebuit.

(n.r: Sunt impresionat de ritmul pe care îl ai, de constanţa pe care o ai în această ultimă perioadă) Da, avem o formă foarte bună. Maşina este incredibilă. Mulţumesc echipei. În continuare trebuie să forţez. Şi în Q1 şi în Q3 mi-am pus un pic de presiune singur. Atunci când reuşesc să mă păstrez calm şi sunt într-un ritm bun ştiu că, de obicei, am o poziţie foarte bună”, a declarat Lando Norris după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia.