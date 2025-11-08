Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: "Maşina e incredibilă" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: “Maşina e incredibilă”

Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: “Maşina e incredibilă”

Bogdan Stănescu Publicat: 8 noiembrie 2025, 21:28

Comentarii
Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: Maşina e incredibilă

Lando Norris, la interviul de după calificările pe care le-a câştigat în Brazilia / captura AntenaPLAY

Pilotul britanic Lando Norris a reuşit să câştige şi calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, după ce s-a clasat pe primul loc în cursa de sprint. Lando Norris va pleca pe primul loc pe grila de start în cursa care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Calificările pentru Marele Premiu al Braziliei şi cursa de sprint s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Max Verstappen a produs surpriza negativă a calificărilor, fiind eliminat din Q1.

Lando Norris, după ce s-a clasat pe primul loc în calificările Marelui Premiu al Braziliei: “Avem o formă foarte bună”

(n.r: Felicitări, ce zi ai avut astăzi! Nu o zi uşoară, având în vedere condiţiile de pe circuit) Mulţumesc. Din nou, foarte dificile aceste calificări.

Lipsa de aderenţă, aderenţă schimbătoare, dar acest circuit este un circuit foarte interesant. Evident că am avut un pic de presiune pentru că mi-am stricat singur primul tur din Q3. Dar am rămas calm şi am reuşit acel tur atunci când a trebuit.

(n.r: Sunt impresionat de ritmul pe care îl ai, de constanţa pe care o ai în această ultimă perioadă) Da, avem o formă foarte bună. Maşina este incredibilă. Mulţumesc echipei. În continuare trebuie să forţez. Şi în Q1 şi în Q3 mi-am pus un pic de presiune singur. Atunci când reuşesc să mă păstrez calm şi sunt într-un ritm bun ştiu că, de obicei, am o poziţie foarte bună”, a declarat Lando Norris după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Observator
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
22:29
Santa Clara – Sporting, 22:30, LIVE VIDEO. Campioana vrea să revină pe primul loc
22:18
“Nu e ceea ce vrei să vezi” Reacţia lui Max Verstappen, după ce a fost eliminat incredibil din Q1 în calificări!
21:58
“Un weekend foarte dificil” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 3 în calificările din Brazilia
21:49
“Ştiu ce am de făcut” Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia!
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Norris!
21:05
VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 3 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 4 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România