Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00) - Antena Sport

Tensiunea din Formula 1 crește din ce în ce mai mult, iar aventura din “Marele Circ” continuă în weekend-ul 7-9 noiembrie cu Marele Premiu al Braziliei. Grand Prix-ul sud-american se va desfășura la Autodromo Jose Carlos Pace, sau Interlagos, așa cum este cunoscut de toți fanii sportului cu motor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu al Braziliei pune la bătaie multe puncte în cursa pentru titlu, deoarece are în componența sa și un sprint, pe lângă ce urmează să se întâmple duminică. Cursa de pe Interlagos urmează să aibă loc de la ora 19:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Marele Premiu al Braziliei LIVE TEXT. Cursa e duminică de la 22:00

Au mai rămas doar patru etape de disputat în Formula 1, iar subiectul cel mai interesant pentru urmăritorii “Marelui Circ” se leagă de lupta la titlu în care sunt implicați Lando Norris, Oscar Piastri și Lando Norris. După ultimul Mare Premiu, cel din Mexic, Norris a urcat pe poziția de lider în clasamentul general (357 pct.), fiind urmat de coechipierul său (356 pct.) și de cvdadruplul campion mondial (321 pct.).

În 2024, Verstappen a fost cel care a triumfat la Sao Paulo, fiind urmat pe podium de Esteban Ocon și de Pierre Gasly. Acum, olandezul speră cu siguranță la un astfel de rezultat din nou, pentru a strânge diferența față de piloții McLaren din fața sa.

La fel ca anul trecut, va avea loc și o cursă de sprint în ziua de sâmbătă, cu puncte care pot conta în clasamentul general. Cel mai important moment, respectiv cursa de duminică, va avea loc la ora 19:00.