Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00) - Antena Sport

Home | Formula 1 | Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00)

Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00)

Andrei Nicolae Publicat: 3 noiembrie 2025, 18:03

Comentarii
Programul Marelui Premiu al Braziliei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (19:00)

Imagine din cursa Marelui Premiu al Braziliei din 2024 / Profimedia

Tensiunea din Formula 1 crește din ce în ce mai mult, iar aventura din “Marele Circ” continuă în weekend-ul 7-9 noiembrie cu Marele Premiu al Braziliei. Grand Prix-ul sud-american se va desfășura la Autodromo Jose Carlos Pace, sau Interlagos, așa cum este cunoscut de toți fanii sportului cu motor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu al Braziliei pune la bătaie multe puncte în cursa pentru titlu, deoarece are în componența sa și un sprint, pe lângă ce urmează să se întâmple duminică. Cursa de pe Interlagos urmează să aibă loc de la ora 19:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Marele Premiu al Braziliei LIVE TEXT. Cursa e duminică de la 22:00

Au mai rămas doar patru etape de disputat în Formula 1, iar subiectul cel mai interesant pentru urmăritorii “Marelui Circ” se leagă de lupta la titlu în care sunt implicați Lando Norris, Oscar Piastri și Lando Norris. După ultimul Mare Premiu, cel din Mexic, Norris a urcat pe poziția de lider în clasamentul general (357 pct.), fiind urmat de coechipierul său (356 pct.) și de cvdadruplul campion mondial (321 pct.).

În 2024, Verstappen a fost cel care a triumfat la Sao Paulo, fiind urmat pe podium de Esteban Ocon și de Pierre Gasly. Acum, olandezul speră cu siguranță la un astfel de rezultat din nou, pentru a strânge diferența față de piloții McLaren din fața sa.

La fel ca anul trecut, va avea loc și o cursă de sprint în ziua de sâmbătă, cu puncte care pot conta în clasamentul general. Cel mai important moment, respectiv cursa de duminică, va avea loc la ora 19:00.

Reclamă
Reclamă

Programul complet al Marelui Premiu al Braziliei

Vineri

  • Antrenament – 16:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări pentru sprint – 20:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • Cursa de sprint – 16:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
  • Calificări – 20:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică

Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energieBlack Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Reclamă
  • Cursa – 19:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Finalul cursei din Marele Premiu al Mexicului
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Observator
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
20:23
Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: “Eu sunt convins”
19:52
Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu”
19:29
A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor
19:29
Farul – Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august
19:25
Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui”
19:24
Petrolul – Botoşani LIVE TEXT (20:30). Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 5 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”