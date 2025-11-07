Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena - Craiova 0-1 - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1

Publicat: 7 noiembrie 2025, 8:43

Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Ştefan Baiaram a prins doar ultimele 20 de minute din Rapid Viena – Universitate Craiova 0-1, prima victorie a oltenilor în grupa principală a Conference League.

După scandalul de la meciul cu Noah, când a fost exclus din lot după ce a făcut scandal în vestiar, jucătorul cotat la 3 milioane de euro a rămas cu cele şapte goluri marcate anterior în toate competiţiile. Mesajul lui Mirel Rădoi este unul clar.

Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram

“Baiaram nu a dispărut, nu a devenit rezervă. Când vom considera că poate să aducă ce așteaptă toată lumea de la el, va începe cu siguranță.

E un jucător important, dar nu se pune problema ca cineva să fie titular sau rezervă. Cum arată în fiecare competiție, fiecare cât poate, dă pentru echipă”, a spus Rădoi, la conferinţa de presă.

Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid Viena, în etapa a treia a grupei de Conference League. Antrenorul și-a felicitat jucătorii pentru primul succes din grupa europeană.

„Greu, dar se văd mult mai ușor lucruri de sus decât de la nivelul băncii. În mare, ne-a ieșit că la mijloc am fost foarte agresivi și nu am lăsat mijlocașii să iasă. Acum, după, suntem bucuroși de victorie, de puncte, dar puteam să mai marcăm, ceea ce ne-ar fi mai urcat câteva poziții.

Toate felicitările trebuie să meargă la jucători, deja s-au obișnuit fără mine pe bancă. Încercăm să luăm deciziile bune pentru echipă, chiar dacă unii sunt supărați că nu joacă din prima, e o competiție directă întrei ei, e normal. Dar indiferent cine joacă, trebuie să o facă pentru echipă. Suntem obligați toți să încercăm, nu individual, ci colectiv, să scoatem cât mai multe puncte”, a mai spus Rădoi.

 

