Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena - Craiova 0-1 - Antena Sport

Ştefan Baiaram a prins doar ultimele 20 de minute din Rapid Viena – Universitate Craiova 0-1, prima victorie a oltenilor în grupa principală a Conference League.

După scandalul de la meciul cu Noah, când a fost exclus din lot după ce a făcut scandal în vestiar, jucătorul cotat la 3 milioane de euro a rămas cu cele şapte goluri marcate anterior în toate competiţiile. Mesajul lui Mirel Rădoi este unul clar.

Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram

“Baiaram nu a dispărut, nu a devenit rezervă. Când vom considera că poate să aducă ce așteaptă toată lumea de la el, va începe cu siguranță.

E un jucător important, dar nu se pune problema ca cineva să fie titular sau rezervă. Cum arată în fiecare competiție, fiecare cât poate, dă pentru echipă”, a spus Rădoi, la conferinţa de presă.

Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid Viena, în etapa a treia a grupei de Conference League. Antrenorul și-a felicitat jucătorii pentru primul succes din grupa europeană.