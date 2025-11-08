Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor - Antena Sport

Au fost clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Nepoata fostului antrenor al Stelei, care s-a stins din viaţă la vârsta de 88 de ani, a intonat imnul României înainte ca acesta să fie condus pe ultimul drum.

Emeric Ienei a fost azi înmormântat la cimitirul “Rulikowski” din Oradea. Înainte să fie condus pe ultimul drum, fostul antrenor a fost depus la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea.

Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei

Cortegiul funerar a plecat spre cimitir în jurul orei 13:45, iar înainte de acest moment, nepoata lui Emeric Ienei i-a surprins pe toţi cu gestul ei. Alisa a intonat imnul României, ca ultim omagiu pentru bunicul ei.

De la înmormântarea lui Emeric Ienei nu a putut lipsi nici nepotul acestuia, din partea fiicei sale, Cristina. Alisa este nepoata din partea fiului Călin, cel care s-a despărţit însă de prima soţie, Vasilica.

Alisa a fost surprinsă alături de bunicul Emeric Ienei în urmă cu doi ani, atunci când l-a însoţit la partida celor de la FC Bihor cu FCSB, din grupele Cupei României.