Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor - Antena Sport

Au fost clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Nepoata fostului antrenor al Stelei, care s-a stins din viaţă la vârsta de 88 de ani, a intonat imnul României înainte ca acesta să fie condus pe ultimul drum.
Emeric Ienei a fost azi înmormântat la cimitirul “Rulikowski” din Oradea. Înainte să fie condus pe ultimul drum, fostul antrenor a fost depus la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea.
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei
Cortegiul funerar a plecat spre cimitir în jurul orei 13:45, iar înainte de acest moment, nepoata lui Emeric Ienei i-a surprins pe toţi cu gestul ei. Alisa a intonat imnul României, ca ultim omagiu pentru bunicul ei.
De la înmormântarea lui Emeric Ienei nu a putut lipsi nici nepotul acestuia, din partea fiicei sale, Cristina. Alisa este nepoata din partea fiului Călin, cel care s-a despărţit însă de prima soţie, Vasilica.
Alisa a fost surprinsă alături de bunicul Emeric Ienei în urmă cu doi ani, atunci când l-a însoţit la partida celor de la FC Bihor cu FCSB, din grupele Cupei României.
Legendele Stelei 86′ l-au condus pe ultimul drum pe Emeric Ienei
Legendele Stelei 86′ au ajuns la înmormântarea lui Emeric Ienei. Foştii jucători îl conduc pe ultimul drum pe fostul antrenor, care s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 88 de ani.
Dumitru Stângaciu, Ladislau Boloni, Tudorel Stoica, Marius Lăcătuş, Miodrag Belodedici, Anghel Iordănescu şi Adrian Bumbescu au venit la înmormântarea lui Emeric Ienei, fiind vizibil afectaţi de decesul fostului antrenor.
Foştii jucători de la Steaua au fost însoţiţi de Răzvan Burleanu şi de Mihai Stoichiţă, cel care a depus o coroană de flori la sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei, la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea. Alături de aceştia au venit şi George Ogăraru sau Claudiu Keşeru, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui “nea Imi”.
Din partea FCSB-ului şi-a făcut apariţia Mihai Stoica, în jurul orei 12:00. El a îmbrăţişat-o pe fiica lui Emeric Ienei, fiind însoţit de Cătălin Făinişi, ofiţerul de presă al campioanei.
