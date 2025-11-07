Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al "câinilor roșii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii”

Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii”

Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 12:48

Comentarii
Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al câinilor roșii

Jucătorii lui Dinamo, după un meci / Profimedia

Dinamo a fost dată în judecată de Mihaela Numweiller, fiica legendarului Lică Numweiller, unul dintre jucătorii de la care a pornit porecla de “câinii roșii”. Procesul a fost intentat împotriva clubului și a uneia dintre companiile care deține drepturile de producție și comercializare pentru o parte din produsele formației, și anume Bitolia Sports.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Motivul pentru care Mihalea Numweiller a acționat în instanță este legat de folosirea numelui tatălui său fără acordul moștenitorilor, potrivit golazo.ro. Fiica legendarului jucător a depus dosarul în cauză pe data de 4 noiembrie 2025, iar primul termen a fost fixat pentru 20 noiembrie.

Probleme de marketing pentru Dinamo

Concret, SC Dinamo 1948 SA și Bitolia Sports au fost entitățile împotriva cărora Mihaela Numweiller a acționat în instanță, cea din urmă fiind compania administrată de Oana Livia Badea, soția lui Nicolae Badea, fostul președinte al alb-roșiilor. Într-o reacție pentru sursa citată anterior, persoana care a intentat procesul nu a vrut să dea multe detalii, dar a menționat următoarele:

Este un dosar de amploare excepțională. Ca moștenitoare, am dreptul să apăr memoria tatălui meu. Nu are nimeni dreptul să folosească titulatura Nunweiller în scopuri proprii“.

Bitolia a lansat anul trecut tricourile “Legende Dinamo”, cu mai multe modele dedicate unor jucători care au scris istorie sub alb și roșu. Pe lângă nume precum Cătălin Hîldan, Mircea Lucescu, Cornel Dinu sau Dudu Georgescu s-au numărat și frații Numweiller, cei cinci fotbaliști care au evoluat pentru Dinamo.

Reclamă
Reclamă

Un astfel de tricou s-a vândut cu 200 de lei, iar Mihaela Numweiller a sesizat că numele tatălui său este folosit în scop comerical fără acordul nimănui. Momentan, nici Dinamo, nici Bitolia Sports nu au oferit un punct de vedere în acest sens.

Lică Numweiller a fost unul dintre cei cinci frați care au evoluat pentru Dinamo în perioada anilor ’60. El și fratele său, Nelu, au fost cei de la care a pornit porecla de “câinii roșii” pe care o are în prezent clubul.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv
14:25
Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19
14:07
Manuel Pellegrini propune o nouă regulă în fotbalul mondial. Ideea inovatoare: “Ar face sportul mai dinamic”
13:36
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino
13:20
“V-ați bucurat că a pierdut FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova
13:11
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Louis Munteanu după ce a cerut un salariu uriaş la FCSB
12:50
Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! “Nu sunt mulţi la nivelul lui”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență