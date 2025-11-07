Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al "câinilor roșii" - Antena Sport

Dinamo a fost dată în judecată de Mihaela Numweiller, fiica legendarului Lică Numweiller, unul dintre jucătorii de la care a pornit porecla de “câinii roșii”. Procesul a fost intentat împotriva clubului și a uneia dintre companiile care deține drepturile de producție și comercializare pentru o parte din produsele formației, și anume Bitolia Sports.
Motivul pentru care Mihalea Numweiller a acționat în instanță este legat de folosirea numelui tatălui său fără acordul moștenitorilor, potrivit golazo.ro. Fiica legendarului jucător a depus dosarul în cauză pe data de 4 noiembrie 2025, iar primul termen a fost fixat pentru 20 noiembrie.
Probleme de marketing pentru Dinamo
Concret, SC Dinamo 1948 SA și Bitolia Sports au fost entitățile împotriva cărora Mihaela Numweiller a acționat în instanță, cea din urmă fiind compania administrată de Oana Livia Badea, soția lui Nicolae Badea, fostul președinte al alb-roșiilor. Într-o reacție pentru sursa citată anterior, persoana care a intentat procesul nu a vrut să dea multe detalii, dar a menționat următoarele:
“Este un dosar de amploare excepțională. Ca moștenitoare, am dreptul să apăr memoria tatălui meu. Nu are nimeni dreptul să folosească titulatura Nunweiller în scopuri proprii“.
Bitolia a lansat anul trecut tricourile “Legende Dinamo”, cu mai multe modele dedicate unor jucători care au scris istorie sub alb și roșu. Pe lângă nume precum Cătălin Hîldan, Mircea Lucescu, Cornel Dinu sau Dudu Georgescu s-au numărat și frații Numweiller, cei cinci fotbaliști care au evoluat pentru Dinamo.
Un astfel de tricou s-a vândut cu 200 de lei, iar Mihaela Numweiller a sesizat că numele tatălui său este folosit în scop comerical fără acordul nimănui. Momentan, nici Dinamo, nici Bitolia Sports nu au oferit un punct de vedere în acest sens.
Lică Numweiller a fost unul dintre cei cinci frați care au evoluat pentru Dinamo în perioada anilor ’60. El și fratele său, Nelu, au fost cei de la care a pornit porecla de “câinii roșii” pe care o are în prezent clubul.
