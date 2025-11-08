Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ştiu ce am de făcut" Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia! - Antena Sport

Home | Formula 1 | “Ştiu ce am de făcut” Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia!

“Ştiu ce am de făcut” Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 noiembrie 2025, 21:49

Comentarii
Ştiu ce am de făcut Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia!

Kimi Antonelli la interviul de după calificările Marelui Premiu al Braziliei / captura AntenaPLAY

Kimi Antonelli a avut, până acum, un weekend excelent. Pilotul lui Mercedes a terminat pe 2 atât calificările, cât şi cursa de sprint. De fiecare dată în faţa lui a fost doar Lando Norris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pilotul italian s-a arătat foarte mulţumit de performanţa lui, de până acum, în acest weekend. El va pleca de pe locul 2 pe grila de start în cursa Marelui Premiu al Braziliei, care e în direct duminică, de la ora 19:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Antonelli, după ce a “smuls” locul 2 în calificările din Brazilia: “Nu pot decât să fiu fericit”

(n.r: Ai fost omul care a pus presiune pe Lando, Kimi. Ce ne poţi spune?) Am realizat că pot obţine performanţă, inclusiv în cursa de sprint. Mă bucur că, până la urmă, am reuşit să construiesc, să pun un tur cap la cap. Nu pot decât să fiu fericit, mulţumit, voi pleca de pe locul 2 în cursă. Acum ştiu ce am de făcut în primul viraj, voi încerca să am cel mai bun start cu putinţă”, a declarat Kimi Antonelli după calificările Marelui Premiu al Braziliei.

Lando Norris a câştigat calificările, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Chiar înainte de finalul calificărilor, Kimi Antonelli a făcut un tur excelent şi s-a clasat pe 2. Pe locul 3 a fost Charles Leclerc, pilotul lui Ferrari.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Observator
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
22:47
“Te pregăteşti de transfer?” Răspunsul lui Mario Tudose, jucătorul dorit de FCSB, Craiova şi Dinamo!
22:29
LIVE VIDEOSanta Clara – Sporting 1-0. Campioana vrea să revină pe primul loc
22:18
“Nu e ceea ce vrei să vezi” Reacţia lui Max Verstappen, după ce a fost eliminat incredibil din Q1 în calificări!
21:58
“Un weekend foarte dificil” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 3 în calificările din Brazilia
21:28
Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: “Maşina e incredibilă”
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Norris!
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România