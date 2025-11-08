"Ştiu ce am de făcut" Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia! - Antena Sport

Kimi Antonelli a avut, până acum, un weekend excelent. Pilotul lui Mercedes a terminat pe 2 atât calificările, cât şi cursa de sprint. De fiecare dată în faţa lui a fost doar Lando Norris.

Pilotul italian s-a arătat foarte mulţumit de performanţa lui, de până acum, în acest weekend. El va pleca de pe locul 2 pe grila de start în cursa Marelui Premiu al Braziliei, care e în direct duminică, de la ora 19:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Antonelli, după ce a “smuls” locul 2 în calificările din Brazilia: “Nu pot decât să fiu fericit”

“(n.r: Ai fost omul care a pus presiune pe Lando, Kimi. Ce ne poţi spune?) Am realizat că pot obţine performanţă, inclusiv în cursa de sprint. Mă bucur că, până la urmă, am reuşit să construiesc, să pun un tur cap la cap. Nu pot decât să fiu fericit, mulţumit, voi pleca de pe locul 2 în cursă. Acum ştiu ce am de făcut în primul viraj, voi încerca să am cel mai bun start cu putinţă”, a declarat Kimi Antonelli după calificările Marelui Premiu al Braziliei.

Lando Norris a câştigat calificările, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Chiar înainte de finalul calificărilor, Kimi Antonelli a făcut un tur excelent şi s-a clasat pe 2. Pe locul 3 a fost Charles Leclerc, pilotul lui Ferrari.