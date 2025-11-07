Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Război civil" în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență

“Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență

Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 9:50

Comentarii
Război civil în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență

Andrei Rațiu, în timpul unui meci pentru Rayo Vallecano / Profimedia

Partida din Conference League dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan a stârnit un scandal în vestiarul formației din La Liga. Deși a câștigat dramatic cu 3-2 după o revenire de la 0-2, formația pentru care joacă și Andrei Rațiu nu a scăpat de tensiuni, pentru că antrenorul Inigo Perez a intrat într-o discuție aprinsă cu unul dintre fotbaliștii pe care i-a schimbat în startul părții secunde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația din vestiarul clubului de pe Vallecas nu este “roz” în ciuda victoriei dramatice obținute în fața campioanei Poloniei. Echipa a ținut o ședință de urgență la cabine fără propriul antrenor, iar Inigo Perez nici nu a mai participat la conferința de presă, invocând motive de boală care au fost infirmate rapid de jurnaliștii de la Marca.

Tensiuni în vestiarul lui Rayo Vallecano

Unul dintre cele mai cunoscute cotidiane din Spania a titrat “Război civil la Rayo” după ce s-a întâmplat pe Campo de Vallecas. Concret, la scorul de 2-0 pentru polonezi, antrenorul ibericilor a efectutat patru schimbări “dintr-un foc” în minutul 55.

Cel mai afectat jucător a fost chiar cel pe care l-a înlocuit Andrei Rațiu, și anume albanezul Ivan Balliu, care s-a contrat cu tehnicianul său de pe banca tehnică. Potrivit jurnaliștilor iberici, acesta a fost motivul pentru Inigo Perez nici nu a mai venit la conferința de presă pe care ar fi trebuit să o susțină.

În schimb, a fost organizată o ședință strict de către jucători, iar cel de la care presa a căutat răspunsuri a fost Andrei Rațiu. “Am celebrat, ne-am întâlnit și asta a fost. Face parte din fotbal“, a spus pe scurt fundașul dreapta român.

Reclamă
Reclamă

Aceeași publicație intuiește că tensiunile dintre Perez și Balliu își au originile de la conferința de presă premergătoare partidei, când jucătorul a spus: “Sunt pregătit, îi spun aici și antrenorului, să joc în zilele de joi și de vineri“. Dorindu-și să joace cât mai mult, albanezul a fost probabil frustrat de decizia luată de antrenorul său.

În meciul de UECL, Rayo s-a impus dramatic, marcând cele trei goluri pentru a reveni în minutele 58, 83, respectiv 90+4.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
Fanatik.ro
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
11:37
VideoPhoenix Suns, victorie cu LA Clippers în singurul meci al nopții din NBA. Jalen Green a făcut show la debut
11:16
Darius Olaru a ratat transferul carierei! Legendarul Jose Mourinho îl “ochise” pe mijlocașul de la FCSB
10:45
Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: “Mi-e greu să comentez”
10:23
PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: “Să fim sinceri și să recunoaștem”
9:25
Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial: “Vom avea nevoie de puţină şansă”
9:25
Mirel Rădoi n-a ținut cont de sfatul lui Sorin Cârțu: “N-am înțeles situația. Păcat”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență