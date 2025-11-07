"Război civil" în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență - Antena Sport

Partida din Conference League dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan a stârnit un scandal în vestiarul formației din La Liga. Deși a câștigat dramatic cu 3-2 după o revenire de la 0-2, formația pentru care joacă și Andrei Rațiu nu a scăpat de tensiuni, pentru că antrenorul Inigo Perez a intrat într-o discuție aprinsă cu unul dintre fotbaliștii pe care i-a schimbat în startul părții secunde.
Situația din vestiarul clubului de pe Vallecas nu este “roz” în ciuda victoriei dramatice obținute în fața campioanei Poloniei. Echipa a ținut o ședință de urgență la cabine fără propriul antrenor, iar Inigo Perez nici nu a mai participat la conferința de presă, invocând motive de boală care au fost infirmate rapid de jurnaliștii de la Marca.
Tensiuni în vestiarul lui Rayo Vallecano
Unul dintre cele mai cunoscute cotidiane din Spania a titrat “Război civil la Rayo” după ce s-a întâmplat pe Campo de Vallecas. Concret, la scorul de 2-0 pentru polonezi, antrenorul ibericilor a efectutat patru schimbări “dintr-un foc” în minutul 55.
Cel mai afectat jucător a fost chiar cel pe care l-a înlocuit Andrei Rațiu, și anume albanezul Ivan Balliu, care s-a contrat cu tehnicianul său de pe banca tehnică. Potrivit jurnaliștilor iberici, acesta a fost motivul pentru Inigo Perez nici nu a mai venit la conferința de presă pe care ar fi trebuit să o susțină.
În schimb, a fost organizată o ședință strict de către jucători, iar cel de la care presa a căutat răspunsuri a fost Andrei Rațiu. “Am celebrat, ne-am întâlnit și asta a fost. Face parte din fotbal“, a spus pe scurt fundașul dreapta român.
Aceeași publicație intuiește că tensiunile dintre Perez și Balliu își au originile de la conferința de presă premergătoare partidei, când jucătorul a spus: “Sunt pregătit, îi spun aici și antrenorului, să joc în zilele de joi și de vineri“. Dorindu-și să joace cât mai mult, albanezul a fost probabil frustrat de decizia luată de antrenorul său.
În meciul de UECL, Rayo s-a impus dramatic, marcând cele trei goluri pentru a reveni în minutele 58, 83, respectiv 90+4.
