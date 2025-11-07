Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni” - Antena Sport

Rapid București va primi vizita nou promovatei FC Argeș în această etapă, iar formația antrenată de Costel Gâlcă speră să repete rezultatul din partida tur, de la Mioveni.
La conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul giuleștenilor a vorbit despre impresiile lăsate de adversari și a transmis și care sunt problemele de lot cu care se confruntă.
Costel Gâlcă: „Trebuie să demonstrăm la fiecare meci că merităm în play-off”
Cu nouă victorii, cinci rezultate de egalitate și doar o singură înfrângere în actualul sezon, Rapidul vrea să continue serie rezultatelor bune cu un nou succes în campionatul intern.
Gruparea alb-vișinie va primi vizita celor de la FC Argeș pe teren propriu, iar Costel Gâlcă a vorbit la conferința de presă despre importanța acestui joc, dar și despre problemele de lot cu care se confruntă.
„Vreau să felicit jucătorii pentru turul pe care l-au făcut, unul foarte bun. Era excelent dacă aveam mai multe puncte. Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă agresivă, care se apără foarte bine și are și calitate. Verticalizează și pune sub presiune adversarii. Au confirmat prin jocuri bune, au câștigat meciuri în deplasare, nu mai este o surpriză.
Vrem să avem o continuitate în joc, să jucăm mult mai bine. Poate organizarea noastră a suferit în anumite momente, încă nu este pusă la punct. Dar doresc ca pe viitor să arătăm mult mai bine. Nu suntem în play-off, trebuie să demonstrăm la fiecare meci că merităm, să ne atingem obiectivul. După aceea, vom vedea”.
Costel Gâlcă: „Presiune la Rapid este tot timpul”
„Deocamdată ați văzut, Denis Ciobotariu a intrat, i-am dat minute. Ceilalți au început să se antreneze, dar nu știu când o să fie apți sută la sută. Drilon Hazrollaj nu poate reveni după pauza naționalei, din punctul meu de vedere.
Felicitări pentru Aioani și Petrila, am spus că ne dorim să fie selecționați și alți jucători, să avem un număr cât mai mare. Referitor la Dobre, selecționerul a decis să nu îl convoace. A văzut altceva în aceste meciuri și normal că s-a reorientat către alți jucători.
Presiune la Rapid este tot timpul, ne dorim să fim sus tot timpul. Sperăm să ne menținem și atitudinea, și procentajul pe care l-am avut în tur”, a declarat antrenorul celor de la Rapid.
