Legendele Stelei 86' îl conduc pe ultimul drum pe Emeric Ienei. Momente copleşitoare la înmormântare - Antena Sport

Legendele Stelei 86′ au ajuns la înmormântarea lui Emeric Ienei. Foştii jucători îl conduc pe ultimul drum pe fostul antrenor, care s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 88 de ani.

Emeric Ienei va fi azi înmormântat la cimitirul “Rulikowski” din Oradea, cu onoruri militare. În jurul orei 13:00, şi-au făcut apariţia la căpătâiul lui Emeric Ienei şi fostele glorii ale clubului din Ghencea, pe care “nea Imi” l-a condus către succesul istoric din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Legendele Stelei 86′ îl conduc pe ultimul drum pe Emeric Ienei

Dumitru Stângaciu, Ladislau Boloni, Tudorel Stoica, Marius Lăcătuş, Miodrag Belodedici, Anghel Iordănescu şi Adrian Bumbescu au venit la înmormântarea lui Emeric Ienei, fiind vizibil afectaţi de decesul fostului antrenor.

Foştii jucători de la Steaua au fost însoţiţi de Răzvan Burleanu şi de Mihai Stoichiţă, cel care a depus o coroană de flori la sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei, la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea. Alături de aceştia au venit şi George Ogăraru sau Claudiu Keşeru, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui “nea Imi”.

Din partea FCSB-ului şi-a făcut apariţia Mihai Stoica, în jurul orei 12:00. El a îmbrăţişat-o pe fiica lui Emeric Ienei, fiind însoţit de Cătălin Făinişi, ofiţerul de presă al campioanei.