Legendele Stelei 86' îl conduc pe ultimul drum pe Emeric Ienei. Momente copleşitoare la înmormântare - Antena Sport

Legendele Stelei 86′ au ajuns la înmormântarea lui Emeric Ienei. Foştii jucători îl conduc pe ultimul drum pe fostul antrenor, care s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 88 de ani.
Emeric Ienei va fi azi înmormântat la cimitirul “Rulikowski” din Oradea, cu onoruri militare. În jurul orei 13:00, şi-au făcut apariţia la căpătâiul lui Emeric Ienei şi fostele glorii ale clubului din Ghencea, pe care “nea Imi” l-a condus către succesul istoric din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986.
Legendele Stelei 86′ îl conduc pe ultimul drum pe Emeric Ienei
Dumitru Stângaciu, Ladislau Boloni, Tudorel Stoica, Marius Lăcătuş, Miodrag Belodedici, Anghel Iordănescu şi Adrian Bumbescu au venit la înmormântarea lui Emeric Ienei, fiind vizibil afectaţi de decesul fostului antrenor.
Foştii jucători de la Steaua au fost însoţiţi de Răzvan Burleanu şi de Mihai Stoichiţă, cel care a depus o coroană de flori la sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei, la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea. Alături de aceştia au venit şi George Ogăraru sau Claudiu Keşeru, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui “nea Imi”.
Din partea FCSB-ului şi-a făcut apariţia Mihai Stoica, în jurul orei 12:00. El a îmbrăţişat-o pe fiica lui Emeric Ienei, fiind însoţit de Cătălin Făinişi, ofiţerul de presă al campioanei.
Emeric Ienei a murit la 88 de ani
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
