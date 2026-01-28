Kyros Vassaras, măsură dură după UTA - Rapid! Arbitrul a fost pedepsit - Antena Sport

Kyros Vassaras, șeful de la CCA, a luat o decizie surprinzătoare după meciul UTA- Rapid. Iar cel vizat este Iulian Dima, arbitrul care s-a aflat în camera VAR.
Cum s-a ajuns aici? În minutul 40, „centralul” Sebastian Colțescu a dictat penalty pentru Rapid, după ce șutul trimis de Christensen a fost oprit din drumul spre poartă de mâna lui Pospelov. Numai că a urmat o intervenţie din camera VAR. Iulian Dima l-a chemat pe Colţescu să revadă faza.
Centralul craiovean şi-a menţinut decizia şi a lăsat penaly fără să ţină cont de observaţia făcută de Iulian Dima.
În urma acestei sesizări a lui Dima, Vassaras a considerat că Sebastian Colţescu a procedat corect. Dima, în schimb, a fost reţinut în următoarea etapă de campionat, anunţă gsp.ro, când nu va mai fi programat pentru vreun meci din Liga 1.
