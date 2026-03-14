Oțelul – Csikszereda 2-3. Victorie în forță pentru ciucani, într-un meci spectaculos la Galați

Aflată la primul sezon pe prima scenă a fotbalului românesc, Csikszereda vrea să rămână cu orice preț în prima ligă. Ciucanii au obținut un succes important pe terenul celor de la Oțelul Galați.
În prima etapă de play-out, formația antrenată de Robert Ilyeș a făcut un meci solid pe terenul gălățenilor și a urcat deasupra linie roșii a clasamentului.
Formația nou promovată a început excelent partida de la Galați și a deschis scorul după doar opt minute, prin intermediul maghiarului Marton Eppel. Până la pauză, gazdele au restabilit egalitatea prin Ne Lopes (min. 15).
Repriza a doua a fost una la discreția oaspeților, care au trecut iarăși la conducerea jocului prin golul înscris de Laszlo Kleinheisler (min. 50). Soufiane Jebari a dus scorul la 3-1 (min. 62), însă scorul final a fost stabilit în prelungiri din penalty.
