Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: „Te ajută mult” - Antena Sport

Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: „Te ajută mult"

Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: „Te ajută mult"

Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: „Te ajută mult”

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 20:29

Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: Te ajută mult”

Olimpiu Moruțan în meciul de la Arad / SPORT PICTURES

Olimpiu Moruțan a debutat luni seară în tricoul celor de la Rapid, în victoria obținută de giuleșteni cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la UTA. Mijlocașul român a schimbat complet fața jocului, într-un moment dificil pentru alb-vișinii.

Evoluția noului transfer de la Rapid i-a impresionat pe mulți oameni de fotbal din țară, unul dintre aceștia fiind Cristi Săpunaru, legenda giuleștenilor.

Cristi Săpunaru, impresionat de evoluția lui Moruțan

Olimpiu Moruțan este cel mai răsunător transfer al iernii în Liga 1, fotbalistul fiind convins de Rapid să vină sub comanda antrenorului Costel Gâlcă.

Cristi Săpunaru a lăudat noul transferul al giuleștenilor și a observat cum jocul echipei alb-vișinii s-a schimbat complet de la intrarea acestuia pe teren.

„Cred că de când a intrat în teren a schimbat fața jocului. Mai ofensiv, mai spre poartă. O să-ți dau un exemplu simplu – pasa către Borza, pasă care nu mai apăruse în joc până atunci. Și asta te ajută mult.

Vede jocul foarte bine, de aia l-au adus ca număr 10. Chiar dacă a intrat extremă, a jucat mai mult în centru. Christensen n-a avut asemenea pase, e un fotbalist care mai degrabă leagă jocul. Moruțan e un jucător de care Rapid avea nevoie și l-a găsit”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.

