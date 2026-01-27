Legenda Rapidului a reacționat, după debutul lui Olimpiu Moruțan: „Te ajută mult” - Antena Sport

Olimpiu Moruțan a debutat luni seară în tricoul celor de la Rapid, în victoria obținută de giuleșteni cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la UTA. Mijlocașul român a schimbat complet fața jocului, într-un moment dificil pentru alb-vișinii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Evoluția noului transfer de la Rapid i-a impresionat pe mulți oameni de fotbal din țară, unul dintre aceștia fiind Cristi Săpunaru, legenda giuleștenilor.

Cristi Săpunaru, impresionat de evoluția lui Moruțan

Olimpiu Moruțan este cel mai răsunător transfer al iernii în Liga 1, fotbalistul fiind convins de Rapid să vină sub comanda antrenorului Costel Gâlcă.

Cristi Săpunaru a lăudat noul transferul al giuleștenilor și a observat cum jocul echipei alb-vișinii s-a schimbat complet de la intrarea acestuia pe teren.

„Cred că de când a intrat în teren a schimbat fața jocului. Mai ofensiv, mai spre poartă. O să-ți dau un exemplu simplu – pasa către Borza, pasă care nu mai apăruse în joc până atunci. Și asta te ajută mult.