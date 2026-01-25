Neluțu Varga, reacţie euforică după victoria cu FCSB: "Suntem bărbaţi! E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 25 ianuarie 2026, 22:40

CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1. Victoria e una preţioasă, pentru că ardelenii au revenit de la 1-0 pentru bucureşteni, iar cele trei puncte păstrează echipa în cursa pentru play-off.

„Sunt fericit pentru victoria asta, a fost un derby, normal că noi ne batem cu FCSB întotdeauna. E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă și cu scorul acesta. Jucătorii au dat dovadă de motivație, faptul că sunt fericiți, liniștiți, au condiții bune, totul la zi. Ceea ce pot să fac e să țin pasul și să nu se mai întârzie la salarii și ei să dea randamentul scontat.

Ceea ce-mi doresc cel mai mult e să câștigăm meci cu meci, să recupereze punctele pierdute din cauza situației care a fost. Sper că totul s-a reglat și Pancu a reglat aceste detalii. Jucătorii au dat dovadă că sunt bărbați. Le doresc să fie sănătoși și să câștige cât mai multe puncte. Dacă ajută Dumnezeu să intrăm în play-off acolo e un alt campionat și vedem care pe care. Până atunci nu vorbim mai multe.

Felicitări pentru ceea ce au făcut astăzi și le urez succes pentru viitor, la meciurile care urmează. Să aibă aceeași atitudine, spiritul de învingători, spiritul CFR-ului, de care au dat dovadă în toți acești ani. Le-am arătat celor de la FCSB că avem adevăratul ADN al performanței. Sper să dea Dumnezeu să facem o treabă bună, chiar dacă am început prost sezonul, dar sper să o reglăm pe parcurs”, a spus Ioan Varga pentru Fanatik.ro.

