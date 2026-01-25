FCSB - CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru play-off. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB şi CFR Cluj se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Meciul crucial pentru play-off va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Ambele echipe au mare nevoie de victorie pentru a mai spera la încheierea sezonului regulat în primele şase echipe. Cele două foste campioane din ultimii ani se află în situaţii delicate, fiind pe locurile 9 (FCSB) şi 10 (CFR Cluj).
FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00)
La ora partidei, FCSB, echipa de pe locul 9, cu 31 de puncte, se află la 5 puncte în spatele celor de la U Cluj, echipa de pe locul 6, în timp ce clujenii, de pe locul 10, au 29 de puncte. Asta în condiţiile în care UTA Arad şi Oţelul Galaţi, echipele de pe locurile 7 (35 de puncte), respectiv 8 (33 de puncte), vor juca luni şi au şansa de a se distanţa de cele două.
La FCSB, atmosfera nu este deloc una plăcută. După ce a debutat cu stângul în 2026, când a pierdut la Mioveni, cu FC Argeş, campioana en-titre a pierdut la scor meciul de joi seară din Europa League, cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. De partea cealaltă, CFR Cluj a obţinut o victorie în meciul de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, scor 1-0.
Rezultatele modeste din ultima perioadă fac ca asistenţa din această seară să fie redusă. Mai mult, Peluza Nord a transmis un mesaj dur jucătorilor de la FCSB. Dacă rezultatele nu se vor îmbunătăţi, atunci echipa va mai pierde suporteri.
În ceea ce o priveşte pe CFR Cluj, mesajul antrenorului Daniel Pancu este unul clar. Tehnicianul din Gruia nu vrea să audă de cuvântul play-off în această perioadă şi se gândeşte numai la meciurile pe care le mai are de disputat până la finalul sezonului regulat, considerând că nici în cazul în care CFR se va impune în toate partidele rămase, nu va fi sigură de un loc în primele şase echipe.
Echipele probabile în FCSB – CFR Cluj:
- FCSB: Târnovanu – Crețu, Lixandru, Duarte, Pantea – Alhassan, Cisotti – Miculescu, Olaru, Stoian – Bîrligea
Rezerve: Zima, Udrea – Ngezana, Dawa, Radunovic, Ofri Arad, Oct. Popescu, M. Toma, A. Dâncuș, D. Popa, Thiam
Absenți: Chiricheș, Fl. Tănase, Alibec
Antrenor: Elias Charalambous
- CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, Masic, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Păun – Cordea, Aliev, Korenica
Rezerve: Gal, M. Popa – Țîrlea, Abeid, Al. Radu, T. Keita, Perianu, Fică, Șfaiț, Biliboc, Slimani, Crișan
Absenți: Kamara, S. Rocha
Antrenor: Daniel Pancu
