FCSB - CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru play-off. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB şi CFR Cluj se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Meciul crucial pentru play-off va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ambele echipe au mare nevoie de victorie pentru a mai spera la încheierea sezonului regulat în primele şase echipe. Cele două foste campioane din ultimii ani se află în situaţii delicate, fiind pe locurile 9 (FCSB) şi 10 (CFR Cluj).

FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00)

La ora partidei, FCSB, echipa de pe locul 9, cu 31 de puncte, se află la 5 puncte în spatele celor de la U Cluj, echipa de pe locul 6, în timp ce clujenii, de pe locul 10, au 29 de puncte. Asta în condiţiile în care UTA Arad şi Oţelul Galaţi, echipele de pe locurile 7 (35 de puncte), respectiv 8 (33 de puncte), vor juca luni şi au şansa de a se distanţa de cele două.

La FCSB, atmosfera nu este deloc una plăcută. După ce a debutat cu stângul în 2026, când a pierdut la Mioveni, cu FC Argeş, campioana en-titre a pierdut la scor meciul de joi seară din Europa League, cu Dinamo Zagreb, scor 1-4. De partea cealaltă, CFR Cluj a obţinut o victorie în meciul de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, scor 1-0.

Rezultatele modeste din ultima perioadă fac ca asistenţa din această seară să fie redusă. Mai mult, Peluza Nord a transmis un mesaj dur jucătorilor de la FCSB. Dacă rezultatele nu se vor îmbunătăţi, atunci echipa va mai pierde suporteri.