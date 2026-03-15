“Silă! Asta simt! Şi ruşine!” Atac violent după derapajul rasist grotesc al anului în România. Se cer măsuri fără precedent

Sociologul Gelu Duminică a afirmat că oficialii clubului Dinamo ar trebui să ceară scuze, iar LPF ar trebui să depuncteze echipa, după ce un banner cu caracter rasist a fost afişat la meciul cu Rapid, scor 2-3, din Liga 1.

„Ieri în robie, azi în galerie”, a fost unul dintre bannerele afişate de fanii dinamovişti la meciul de sâmbătă seară.

Gelu Duminică afirmă că acesta este „rasism şi extremism, in stare pură”.

„E doar o ironie, nu? Şi ceva de bine, nu? Silă. Şi ruşine. Asta simt. Clubul Dinamo ar trebui să ceară scuze, să se delimiteze şi să anunţe campanii anti-rasism. LPF ar trebui sa depuncteze. Arbitrul ar fi trebuit să aplice regulamentele. Nu a facut-o şi nu o vor face.

Pentru că în mintea lor e doar o ironie, nu? Nu, dragilor! E rasism şi extremism, in stare pură. Conform tuturor definiţiilor!”, a scris Duminică pe Facebook.