“Silă! Asta simt! Şi ruşine!” Atac violent după derapajul rasist grotesc al anului în România. Se cer măsuri fără precedent

Sociologul Gelu Duminică a afirmat că oficialii clubului Dinamo ar trebui să ceară scuze, iar LPF ar trebui să depuncteze echipa, după ce un banner cu caracter rasist a fost afişat la meciul cu Rapid, scor 2-3, din Liga 1.
„Ieri în robie, azi în galerie”, a fost unul dintre bannerele afişate de fanii dinamovişti la meciul de sâmbătă seară.
Atac violent după derapajul rasist grotesc, de la Rapid – Dinamo 3-2
Gelu Duminică afirmă că acesta este „rasism şi extremism, in stare pură”.
„E doar o ironie, nu? Şi ceva de bine, nu? Silă. Şi ruşine. Asta simt. Clubul Dinamo ar trebui să ceară scuze, să se delimiteze şi să anunţe campanii anti-rasism. LPF ar trebui sa depuncteze. Arbitrul ar fi trebuit să aplice regulamentele. Nu a facut-o şi nu o vor face.
Pentru că în mintea lor e doar o ironie, nu? Nu, dragilor! E rasism şi extremism, in stare pură. Conform tuturor definiţiilor!”, a scris Duminică pe Facebook.
La rândul său, Ciprian Necula, profesor asociat la SNSPA, a afirmat că să transformi robia romilor în ironie de tribună înseamnă degradare morală
„Deci, nu se referă la “etnie”, “ţigan – e doar porecla rapidiştilor” – nah, rasişti primitivi… Extrema dreaptă nu apare din senin în galerii (Simion ştie!). Ea intră acolo unde memoria istorică este slabă, unde violenţa simbolică este tolerată şi unde rasismul este confundat cu „folclorul de stadion” (Simion ştie!)
Când pe stadion apare mesajul „Ieri în robie, azi în galerie”, nu mai vorbim despre rivalitate sportivă, ci despre banalizarea unei istorii de umilire şi sclavie. Să transformi robia romilor în ironie de tribună înseamnă degradare morală. Mai grav este că astfel de derapaje apar tocmai în jurul unui club precum FC Dinamo Bucureşti, în istoria căruia au existat jucători romi sau proveniţi din familii rome, sportivi care au adus performanţă, respect şi identitate clubului.
Ba, culmea, mai sunt şi suporteri romi ai acestor bufoni rasişti, mergând după val iresponsabil faţă de propria lor demnitate. Mult mai grav, mai sunt şi oficiali guvernamentali, parlamentari etc care se laudă public cu “câinismul” lor şi care, – din lipsă de timp, probabil – nu s-au disociat public de rasismul propagat de echipa pe care susţin că o iubesc. Iubesc şi rasismul? Dacă nu sancţionăm clar aceste mesaje, mâine ele vor deveni mai mult decât bannere.
Vor deveni comportament social acceptat. Fotbalul ar trebui să producă energie colectivă, nu degradare morală. Stadionul nu poate deveni locul unde trecutul sclaviei este folosit ca insultă”, a scris Necula pe Facebook.
