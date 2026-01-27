Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: "Mai contează la mine încă 80.000 de euro?" - Antena Sport

Închide meniul
Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?”

Dan Roșu Publicat: 27 ianuarie 2026, 13:06

Gigi Becali - Hepta

Gigi Becali a anunţat că FCSB a avut o ofertă din Grecia, pentru Dennis Politic (25 de ani). Elenii au vrut să îl împrumute pe jucătorul venit de la Dinamo, cărui i-ar fi plătit salariul.

Finanţatorul roş-albaştrilor nici nu a vrut să audă de o plecare a atacantului cotat la 1.2 milioane de euro, pe care l-a adus de la rivala din Ştefan cele Mare, pentru un milion de euro.

Gigi Becali nu-l cedează pe Dennis Politic

“Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în Cupe și în campionat? Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să înțeleagă cu Politic.

Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce? Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Echipa care l-a dorit pe Dennis Politic este Panetolikos. Gruparea elenă tinde spre un împrumut până la finalul acestui sezon, dar cu opțiune de cumpărare definitivă.

Adus de la Dinamo, în vara lui 2025, Dennis Politic a adunat 23 de meciuri în toate competiţiile pentru gruparea roş-albastră. El a marcat 3 goluri, în cele 642 minute în care a evoluat.

1 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 2 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 3 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 4 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe 5 Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat 6 Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj
