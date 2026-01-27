Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: "Mai contează la mine încă 80.000 de euro?" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că FCSB a avut o ofertă din Grecia, pentru Dennis Politic (25 de ani). Elenii au vrut să îl împrumute pe jucătorul venit de la Dinamo, cărui i-ar fi plătit salariul.

Finanţatorul roş-albaştrilor nici nu a vrut să audă de o plecare a atacantului cotat la 1.2 milioane de euro, pe care l-a adus de la rivala din Ştefan cele Mare, pentru un milion de euro.

Gigi Becali nu-l cedează pe Dennis Politic

“Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în Cupe și în campionat? Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să înțeleagă cu Politic.

Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce? Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Echipa care l-a dorit pe Dennis Politic este Panetolikos. Gruparea elenă tinde spre un împrumut până la finalul acestui sezon, dar cu opțiune de cumpărare definitivă.