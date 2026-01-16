FCSB are ofertă pentru Dennis Politic! Unde poate ajunge jucătorul care l-a dezamăgit pe Gigi Becali - Antena Sport

În ziua în care va juca primul meci oficial din 2026, FCSB a primit o ofertă pentru Dennis Politic. Jucătorul transferat la începutul acestui sezon de la rivala Dinamo ar putea pleca după jocul de la Mioveni.

Fotbalistul este dorit de grecii de la Panetolikos, formație clasată pe locul 9. Aceștia ar dori să îl împrumute pe român, dar totul se poate transforma și într-un transfer definitiv, la finalul actualei stagiuni.

Dennis Politic, ofertat din Grecia

Cu trei goluri marcate în acest sezon pentru campioana României, Dennis Politic este tot mai aproape de plecarea de la FCSB. Jurnalistul Emanuel Roșu scrie că există interes din Grecie pentru fotbalistul evaluat la 1,2 milioane de euro.

Concret, este vorba despre Panetolikos, echipă clasată pe locul 9 în campionatul Greciei. Gruparea elenă tinde spre un împrumut până la finalul acestui sezon, dar cu opțiune de cumpărare definitivă.