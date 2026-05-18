Parada campionilor la Craiova! Jucătorii lui Filipe Coelho sărbătoresc cu fanii eventul!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 mai 2026, 19:35 / Actualizat: 18 mai 2026, 22:01

galerie foto Galerie (8)

Jucătorii Universităţii Craiova, cu fanii, în piaţă / Facebook Universitatea Craiova

A început parada campionilor la Craiova! Jucătorii lui Filipe Coelho (45 de ani) au sărbătorit în piaţa “Mihai Viteazul”, alături de 15.000 de fani, eventul, obţinut pentru prima oară după 35 de ani!

Jucătorii s-au deplasat într-un autocar descoperit şi i-au salutat pe fanii ieşiti pe străzi, înainte de a ajunge în piaţa “Mihai Viteazul” pentru a sărbători cu suporterii veniţi în număr mare să petreacă alături de ei.

Universitatea Craiova, sărbătoare cu fanii după cucerirea eventului!

Update: Filipe Coelho: “Capitala nu e la Bucureşti, ci la Craiova”

Antrenorul portughez al Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a avut un discurs care le-a mers la inimă fanilor olteni.

În primul rând vreau să vă spun, așa cum v-am spus, mulțumiri și felicitări jucătorilor. Familiilor le mulțumim pentru că știm cât timp petrecem în cantonamente și nu este deloc ușor. Împreună am reușit asta, pentru că voi ați făcut posibil acest lucru. Fără voi ar fi fost imposibil. Nu vă voi uita niciodată.

În final vreau să mai spun două lucruri. Stiu că în România sunt și alte orașe, dar capitala nu este București, ci Craiova”, a spus Filipe Coelho.

Update: Sorin Cârţu, discurs emoţionant în piaţă: “Mă faceţi să plâng”

Mă faceți să plâng. Sunt într-o stare precară după tot ce s-a întâmplat. Ceea ce trăim este un moment deosebit, pe care numai noi, oltenii, îl putem transforma în ceva senzațional. De 35 de ani așteptăm asta, iar ceea ce ne-au oferit acești băieți merită aplauze, dragoste și iubire.

Noi am mai trăit un eveniment asemănător în 2020, când nu v-am avut lângă noi, iar asta ne-a lipsit pentru a ieși campioni. Nu există în Europa atmosfera pe care ați creat-o dumneavoastră aseară. Aș elogia și prestațiile din cupele europene. Vă iubesc. Nu aș fi nimic fără dumneavoastră”, a spus preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, în piaţă.

Update: Autocarul cu jucătorii Universităţii Craiova a ajuns în piaţa “Mihai Viteazul”, unde sunt peste 11.000 de fani!

Va fi o sărbătoare grandioasă la Craiova. Jucătorii au venit pregătiţi cu tricouri de campioni, şampanie şi alte băuturi alcoolice. Unii au pregătit ţinute speciale pentru acest moment.

Universitatea Craiova a devenit şi campioană a României, după ce a “spulberat-o”, cu 5-0, pe U Cluj în “finala” pentru titlu. Tot în faţa lui U Cluj oltenii au cucerit şi Cupa României, la loviturile de departajare însă.

 

