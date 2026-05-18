Parada campionilor la Craiova! Jucătorii lui Filipe Coelho sărbătoresc cu fanii eventul!

A început parada campionilor la Craiova! Jucătorii lui Filipe Coelho (45 de ani) au sărbătorit în piaţa “Mihai Viteazul”, alături de 15.000 de fani, eventul, obţinut pentru prima oară după 35 de ani!

Jucătorii s-au deplasat într-un autocar descoperit şi i-au salutat pe fanii ieşiti pe străzi, înainte de a ajunge în piaţa “Mihai Viteazul” pentru a sărbători cu suporterii veniţi în număr mare să petreacă alături de ei.

Universitatea Craiova, sărbătoare cu fanii după cucerirea eventului!

Update: Filipe Coelho: “Capitala nu e la Bucureşti, ci la Craiova”

Antrenorul portughez al Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a avut un discurs care le-a mers la inimă fanilor olteni.

„În primul rând vreau să vă spun, așa cum v-am spus, mulțumiri și felicitări jucătorilor. Familiilor le mulțumim pentru că știm cât timp petrecem în cantonamente și nu este deloc ușor. Împreună am reușit asta, pentru că voi ați făcut posibil acest lucru. Fără voi ar fi fost imposibil. Nu vă voi uita niciodată.