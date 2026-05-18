Selecţionerul a decis: fotbalistul de la FCSB merge la Cupa Mondială!

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 17:48 / Actualizat: 18 mai 2026, 18:50

Joao Paulo este în lotul final pentru Cupa Mondială. Foto: Sport Pictures

Fotbalistul celor de la FCSB, Joao Paulo, a prins lotul final al selecţionatei din Capul Verde pentru Cupa Mondială ce se dispută în Statele Unite, Canada şi Mexic. Convocarea sa urmează să aducă o sumă importantă pentru trupa bucureşteană, care va fi însă redirecţionată către Oţelul Galaţi.

Joao Paulo, de la FCSB, merge la Cupa Mondială

Transferat în iarnă de la Oţelul Galaţi, Joao Paulo a primit vestea cea mare pe care o aştepta de la selecţionerul naţionalei din Capul Verde. Fotbalistul de la FCSB a fost inclus în lista finală a naţionalei sale pentru Cupa Mondială. După această convocare, suma de aproximativ 400.000 de dolari va fi livrată de FIFA celor de la FCSB, dar banii nu vor rămâne la fosta campioană.

De această încasare o să profite Oţelul Galaţi, echipă care a cerut acest lucru expres în momentul în care s-a făcut trecerea din iarnă către FCSB. Moldovenii o să mai primească alţi aproape 250.000 de dolari pentru că Joao Paulo a fost folosit foarte des în drumul naţionalei sale către turneul final, FIFA plătind şi această contribuţie către echipe.

  • 11.000 de dolari pe zi plăteşte FIFA pentru fiecare jucător convocat la echipa naţională la Cupa Mondială.

Lotul naționalei din Capul Verde pentru CM 2026:

Naţionala din Capul Verde se află în Grupa H, alături de Spania, Arabia Saudită şi Uruguay. Echipa lui Joao Paulo a primit şi o veste foarte bună înainte de turneu şi anume că Lamine Yamal nu va fi recuperat la timp pentru a juca în primul meci, chiar contra lor.

  • Portari: Carlos Santos, Josimar Dias, Marcio da Rosa.
  • Fundași: Edilson Borges, Ianique Tavares, Kelvin Pires, Joao Paulo, Roberto Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira, Wagner Pina, Logan Costa.
  • Mijlocași: Deroy Duarte, Jair Semedo, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Kevin Pina, Telmo Arcanjo.
  • Atacanți: Dailon Livramento, Garry Rodrigues, Helio Varela, Nuna da Costa, Ryan Mendes, Willy Semedo, Gilson Benchimol, Jovane Cabral.
