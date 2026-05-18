Clauza de reziliere pe care Raul Opruţ o are în noul contract cu Dinamo. Suma surprinzătoare agreată

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 18:25

Raul Opruţ are o clauză în noul contract semnat cu Dinamo. Foto: Sport Pictures

Raul Opruţ (28 de ani) şi-a prelungit contractul cu Dinamo şi a primit drept recompensă din partea conducătorilor clubului un salariu mărit, cât şi o clauză care ar putea să-i aducă un venit frumos în cazul unui transfer.

Raul Opruţ, clauză secretă după ce a semnat noul contract cu Dinamo

Pentru Raul Opruţ sezonul 2025-2026 a fost unul foarte bun, iar fundaşul stânga a fost de multe ori decisiv pentru trupa bucureşteană, marcând mai multe goluri câştigătoare. Prestaţiile sale au fost apreciate inclusiv de conducătorii grupării, care l-au răsplătit cu un nou contract, valabil până în vara anului 2029.

Fotbalistul lui Dinamo are şi o clauză specială, care ar putea să-i aducă un venit suplimentar, asta în cazul în care o să plece de la Dinamo. Concret, Opruţ are o clauză de reziliere de 1,2 milioane de euro, iar 10 la sută ar urma să fie cuvenită sportivului, conform înţelegerii.

  • 43 de meciuri are Raul Opruţ pentru Dinamo, în care a marcat de 6 ori şi a oferit 3 pase decisive.

Ce salariu primeşte Raul Opruţ după noua înţelegere cu Dinamo

Până acum, jucătorul transferat din Belgia, de la Kortrijk, primea 13.000 de euro lunar din partea formaţiei bucureştene, iar după prelungirea contractului el va încasa nu mai puţin de 15.000 de euro lunar, urmând ca de la an la an să-i crească venitul cu 1000 de euro, notează Prosport.

Opruţ a fost suspendat şi a absentat din ultima partidă a celor de la Dinamo, cu CFR Cluj, din play-off, însă el va reveni şi e aşteptat să fie titular în barajul de Conference League, cu învingătoarea din duelul FCSB – FC Botoşani.

