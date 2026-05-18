S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat în urmă cu puțin timp programul etapei cu numărul 10 din play-off și în același timp și ziua și ora semifinalei barajului de Conference League dintre FCSB și FC Botoșani.

Partida care urmează să se dispute la București va avea loc pe 24 mai, de la ora 20:30.

FCSB urmează să dispute astăzi, luni, ultima etapă din play-off, însă gândul roș-albaștrilor este deja la primul meci de baraj pentru cupele europene, cel contra lui FC Botoșani. Formația antrenată în prezent de Lucian Filip a încheiat pentru primul loc în play-out și a fost urmată de UTA Arad, însă trupa lui Mihalcea nu a obținut licența pentru a evolua în cupele europene.

Următoarea echipă din ierarhie care avea dreptul să joace pentru un loc în competițiile UEFA a fost FC Botoșani, care și-a asigurat “biletul” pentru semifinala barajului acum o săptămână, după un egal cu Petrolul.

Recent, golazo.ro a publicat o informație potrivit căreia Jandarmeria a cerut către LPF să nu programeze niciun meci în București sâmbătă (23 mai) din cauza unui concret al artisului Max Korzh, care va fi prezent pe Arena Națională. Oficialii ligii s-au conformat, iar FCSB – FC Botoșani a fost programat pe 24 mai, de la 20:30.