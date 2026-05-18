Andrei Nicolae Publicat: 18 mai 2026, 17:52

S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF

FCSB - FC Botoșani / Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat în urmă cu puțin timp programul etapei cu numărul 10 din play-off și în același timp și ziua și ora semifinalei barajului de Conference League dintre FCSB și FC Botoșani.

Partida care urmează să se dispute la București va avea loc pe 24 mai, de la ora 20:30.

FCSB – FC Botoșani se joacă duminică seara

FCSB urmează să dispute astăzi, luni, ultima etapă din play-off, însă gândul roș-albaștrilor este deja la primul meci de baraj pentru cupele europene, cel contra lui FC Botoșani. Formația antrenată în prezent de Lucian Filip a încheiat pentru primul loc în play-out și a fost urmată de UTA Arad, însă trupa lui Mihalcea nu a obținut licența pentru a evolua în cupele europene.

Următoarea echipă din ierarhie care avea dreptul să joace pentru un loc în competițiile UEFA a fost FC Botoșani, care și-a asigurat “biletul” pentru semifinala barajului acum o săptămână, după un egal cu Petrolul.

Recent, golazo.ro a publicat o informație potrivit căreia Jandarmeria a cerut către LPF să nu programeze niciun meci în București sâmbătă (23 mai) din cauza unui concret al artisului Max Korzh, care va fi prezent pe Arena Națională. Oficialii ligii s-au conformat, iar FCSB – FC Botoșani a fost programat pe 24 mai, de la 20:30.

Câștigătoarea partidei de la București o va întâlni pe Dinamo, formație care va termina pe locul 4 în play-off indiferent de ce se va întâmpla în ultima etapă. Finala barajului de Conference League o va avea pe trupa lui Kopic în postura de gazdă și se va disputa pe 29 mai.

Programul ultimei etape din play-off și primului baraj de UECL

Vineri, 22 mai

  • Ora 20.30 CFR Cluj – FC Argeș

Sâmbătă, 23 mai

  • Ora 20.30 Universitatea Cluj – Dinamo

Duminică, 24 mai

  • Ora 20.30 FCSB – FC Botoșani

Luni, 25 mai

  • Ora 20.30 FC Rapid – Universitatea Craiova
