U Cluj a pregătit primul transfer pentru Europa League! Fotbalistul este în cel mai bun moment al carierei

Daniel Işvanca Publicat: 18 mai 2026, 18:31

Darius Olaru și Roberto Sierra / Sportpictures

Universitatea Cluj a trecut repede peste eșecul usturător suferit în fața Universității Craiova, iar oficialii „șepcilor roșii” se pregătesc pentru preliminariile UEFA Europa League.

Traseul ardelenilor nu va fi deloc unul ușor, motiv pentru care conducerea analizează deja primul jucător care ar putea aduce un plus în echipa lui Cristiano Bergodi.

Rober Sierra, pe lista celor de la U Cluj

Aflat la primul sezon pe prima scenă a fotbalului românesc, Rober Sierra a impresionat în tricoul celor de la FC Argeș, iar șansele ca acesta să părăsească gruparea lui Bogdan Andone la finalul stagiunii sunt foarte mari.

Potrivit gsp.ro, fotbalistul spaniol se află sub monitorizarea celor de la Universitatea Cluj, formație care va evolua în preliminariile UEFA Europa League.

Sierra nu a ratat niciun meci în acest sezon la FC Argeș și a înregistrat trei goluri și o pasă decisivă pentru echipa piteșteană. 800.000 de euro este cota de piață a fotbalistului, cea mai mare din carieră.

