Surpriză uriaşă la Cupa Mondială: starul din Premier League, refuzat de Franţa, aproape de Portugalia!

Junior Kroupi ar putea să fie convocat de Portugalia pentru Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Portugalia se urmează să anunţe lotul final pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar presa lusitană anunţă o surpriză uriaşă pregătită de selecţionerul Roberto Martinez. Starul din Premier League, Junior Kroupi, ar putea să fie colegul lui Cristiano Ronaldo pentru turneul final.

Junior Kroupi, surpriza Portugaliei pentru Cupa Mondială?

Junior Kroupi este născut cu crescut în Franţa, iar din vara anului trecut a făcut trecerea către Premier League, acolo unde Bournemouth l-a cumpărat de la Lorient. Atacantul a reuşit să impresioneze, însă nu suficient de mult cât să fie unul dintre aleşii selecţionerului din Hexagon pentru Cupa Mondială.

Totuşi, speranţele pentru jucător de a fi la turneul final nu sunt spulberate definitiv. Mama sa este din Portugalia şi datorită acestui lucru este eligibil pentru selecţionată lusitană, notează Abola. Jurnaliştii ba chiar spun că el urmează să fie jucătorul surpriză ales de Roberto Martinez pentru a-l ajuta pe Cristiano Ronaldo în atacul selecţionatei.

Până acum, Kroupi a jucat doar pentru reprezentativele de tineret ale Franţei, de la U16 şi până la U21.

33 de meciuri şi 12 goluri are Kroupi pentru Bournemouth în acest sezon.

Didier Deschamps nu l-a băgat în seamă pe starul de la Bournemouth

Didier Deschamps a avut o misiune grea în ceea ce priveşte lotul final şi a fost nevoit să lase mai multe nume acasă. Pe lângă Junior Kroupi, care nici nu a debutat încă pentru reprezentativa “Cocoşului Galic”, fotbalişti precum Kephrem Thuram, Eduardo Camavinga sau Randal Kolo Muani nu au prins lotul final.