Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Surpriză uriaşă la Cupa Mondială: starul din Premier League, refuzat de Franţa, aproape de Portugalia!

Surpriză uriaşă la Cupa Mondială: starul din Premier League, refuzat de Franţa, aproape de Portugalia!

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 18:50

Comentarii
Surpriză uriaşă la Cupa Mondială: starul din Premier League, refuzat de Franţa, aproape de Portugalia!

Junior Kroupi ar putea să fie convocat de Portugalia pentru Cupa Mondială. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Portugalia se urmează să anunţe lotul final pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic, iar presa lusitană anunţă o surpriză uriaşă pregătită de selecţionerul Roberto Martinez. Starul din Premier League, Junior Kroupi, ar putea să fie colegul lui Cristiano Ronaldo pentru turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Junior Kroupi, surpriza Portugaliei pentru Cupa Mondială?

Junior Kroupi este născut cu crescut în Franţa, iar din vara anului trecut a făcut trecerea către Premier League, acolo unde Bournemouth l-a cumpărat de la Lorient. Atacantul a reuşit să impresioneze, însă nu suficient de mult cât să fie unul dintre aleşii selecţionerului din Hexagon pentru Cupa Mondială.

Totuşi, speranţele pentru jucător de a fi la turneul final nu sunt spulberate definitiv. Mama sa este din Portugalia şi datorită acestui lucru este eligibil pentru selecţionată lusitană, notează Abola. Jurnaliştii ba chiar spun că el urmează să fie jucătorul surpriză ales de Roberto Martinez pentru a-l ajuta pe Cristiano Ronaldo în atacul selecţionatei.

Până acum, Kroupi a jucat doar pentru reprezentativele de tineret ale Franţei, de la U16 şi până la U21.

  • 33 de meciuri şi 12 goluri are Kroupi pentru Bournemouth în acest sezon.

Didier Deschamps nu l-a băgat în seamă pe starul de la Bournemouth

Didier Deschamps a avut o misiune grea în ceea ce priveşte lotul final şi a fost nevoit să lase mai multe nume acasă. Pe lângă Junior Kroupi, care nici nu a debutat încă pentru reprezentativa “Cocoşului Galic”, fotbalişti precum Kephrem Thuram, Eduardo Camavinga sau Randal Kolo Muani nu au prins lotul final.

Reclamă
Reclamă
  • PORTARI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
  • FUNDAŞI: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Al-Hilal), Theo Hernandez (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern).
  • MIJLOCAŞI: N’Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).
  • ATACANŢI: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern), Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter).
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Observator
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe bancă și în parcare, văd că dansezi bine!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe bancă și în parcare, văd că dansezi bine!”
18:31

U Cluj a pregătit primul transfer pentru Europa League! Fotbalistul este în cel mai bun moment al carierei
18:27

Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt
18:26

Programul complet al Marelui Premiu al Canadei. Cursa e duminică (23:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
18:25

Clauza de reziliere pe care Raul Opruţ o are în noul contract cu Dinamo. Suma surprinzătoare agreată
18:15

Vestea așteptată de toții fanii PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele, după ce s-a accidentat în derby-ul cu Paris FC
17:56

FotoZiua în care Germania a încercat să nu umilească Brazilia în semifinala Mondialului, dar tot a câștigat cu 7-1
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 3 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 4 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 5 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 6 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român