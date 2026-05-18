Andrei Nicolae Publicat: 18 mai 2026, 18:26

Programul complet al Marelui Premiu al Canadei. Cursa e duminică (23:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Imagine din Marele Premiu de la Miami / Profimedia

Acțiunea din Formula 1 revine după trei săptămâni de pauză, iar în etapa cu numărul 5, cei 22 de piloți se îndreaptă spre Canada. Kimi Antonelli caută o nouă victorie în “Marele Circ” după trei succese la rând, însă italianul se va lovi cu siguranță de adversitatea colegului George Russell și a piloților de la Ferrari sau McLaren.

Marele Premiu al Canadei se va vedea exclusiv în Universul Antena, cursa de duminică urmând să fie transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Canada, o nouă victorie Mercedes sau se încheie dominația nemțească?

Grand Prix-ul care va avea loc pe circuitul Gilles-Villeneuve se numără printre cele din acest an care vor avea și de o cursă de sprint. La trei săptămâni distanță după Marele Premiu de la Miami, cel mai recent desfășurat în acest sezon, Mercedes speră să își mențină dominația pe care a avut-o în prima parte a anului 2026.

După ce George Russell a câștigat la debutul din Australia, Antonelli a scris istorie câștigând următoarele trei Grand Prix-uri, în China, Japonia și Miami. Lider în clasamentul piloților, italianul de doar 19 ani de la Mercedes caută un nou succes în America de Nord după cel din Florida.

În cursa din sezonul trecut, tot un pilot Mercedes a triumfat pe circuitul Gilles-Villeneuve, însă acela a fost George Russell. Atunci, Antonelli a încheiat pe podium cursa, în spatele colegului său și a lui Max Verstappen.

Circuitul Gilles-Villeneuve, cel pe care se desfășoară Marele Premiu al Canadei, are o lungime de 4,3 kilometri și a fost inaugurat în 1978. Are 70 de tururi, iar cel mai bun timp pe tur înregistrat vreodată îi aparține lui Valtteri Bottas, cu 1:13.078 în 2019. Michael Schumacher și Lewis Hamilton împart recordul pentru cele mai multe victorii în Canada, șapte la număr.

Programul complet al Marelui Premiu al Canadei

Vineri, 22 mai

  • Sesiunea de antrenamente – 19:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări pentru sprint – 23:30 (Antena 3 și AntenaPLAY)

    Sâmbătă, 23 mai

  • Cursa de Sprint – 19:00 (Antena 3 și AntenaPLAY)
  • Calificări – 23:00 (Antena 3 și AntenaPLAY)

Duminică, 24 mai

  • Cursa – 23:00 (Antena 1 și AntenaPLAY)
