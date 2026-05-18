Covaliu, nemulţumit de Federaţie, după cazul de dopaj al Anei Bărbosu: “Putea face mai mult. Semnal de alarmă”

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu (48 de ani), e de părere că Federaţia Română de Gimnastică trebuia să se implice în cazul Anei Bărbosu (19 ani). Covaliu consideră inacceptabil faptul că Federaţia Română de Gimnastică nu a intervenit şi nu a evitat ca Ana Bărbosu să ajungă la un al treilea test antidoping neefectuat, după ce ratase deja două teste.

Mihai Covaliu crede că nu se pune problema încheierii carierei Anei Bărbosu, chiar şi dacă ea va fi suspendată definitiv. Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu de către ITA (International Testing Agency) în acest caz.

Mihai Covaliu: “Federaţia putea să se intereseze mai îndeaproape. Trebuie să te implici şi să-ţi iei toate măsurile astfel încât să nu existe un al treilea test ratat”

“(n.r: Ce ne mai puteţi spune de Ana Bărbosu şi acel caz de dopaj?) Este într-o perioadă în care are nevoie de suport. Sunt unele mesaje din presă care nu-i fac bine, dar ştim că într-o situaţie de genul ăsta lucrurile sunt un pic nuanţate, ca să nu spunem complicate.

Cred că va trece peste acest moment, este dificil, este greu, suntem de acord cu toţii că aşa este, dar ea va găsi acea forţă, pentru că este o sportivă care e obişnuită cu momentele dificile. Din antrenamente, din competiţie. Este un alt fel de moment dificil, prin care trebuie să treacă.

(n.r: De ce a lipsit de la aceste teste?) Mai clar decât a spus-o ea, din cauza mutării în Statele Unite, a emoţiilor, poate a programului un pic diferit faţă de ce a avut aici, în România, se pot întâmpla şi lucruri de genul ăsta.