Bogdan Stănescu Publicat: 18 mai 2026, 18:56

Covaliu, nemulţumit de Federaţie, după cazul de dopaj al Anei Bărbosu: Putea face mai mult. Semnal de alarmă

Mihai Covaliu / AntenaSport

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu (48 de ani), e de părere că Federaţia Română de Gimnastică trebuia să se implice în cazul Anei Bărbosu (19 ani). Covaliu consideră inacceptabil faptul că Federaţia Română de Gimnastică nu a intervenit şi nu a evitat ca Ana Bărbosu să ajungă la un al treilea test antidoping neefectuat, după ce ratase deja două teste.

Mihai Covaliu crede că nu se pune problema încheierii carierei Anei Bărbosu, chiar şi dacă ea va fi suspendată definitiv. Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu de către ITA (International Testing Agency) în acest caz.

Mihai Covaliu: “Federaţia putea să se intereseze mai îndeaproape. Trebuie să te implici şi să-ţi iei toate măsurile astfel încât să nu existe un al treilea test ratat”

“(n.r: Ce ne mai puteţi spune de Ana Bărbosu şi acel caz de dopaj?) Este într-o perioadă în care are nevoie de suport. Sunt unele mesaje din presă care nu-i fac bine, dar ştim că într-o situaţie de genul ăsta lucrurile sunt un pic nuanţate, ca să nu spunem complicate.

Cred că va trece peste acest moment, este dificil, este greu, suntem de acord cu toţii că aşa este, dar ea va găsi acea forţă, pentru că este o sportivă care e obişnuită cu momentele dificile. Din antrenamente, din competiţie. Este un alt fel de moment dificil, prin care trebuie să treacă.

(n.r: De ce a lipsit de la aceste teste?) Mai clar decât a spus-o ea, din cauza mutării în Statele Unite, a emoţiilor, poate a programului un pic diferit faţă de ce a avut aici, în România, se pot întâmpla şi lucruri de genul ăsta.

“Federaţia ţine legătura cu antrenorii, putea să facă mai mult”

Eu am spus-o şi o repet, Federaţia, forul care coordonează pregătirea sportivă, ţine legătura cu antrenorii, putea să facă mai mult. Putea să se intereseze mai îndeaproape. Când ajungi să ai două miss test-uri e clar că în momentul acela este un semnal de alarmă foarte mare. Atunci tu trebuie să te implici şi să-ţi iei toate măsurile astfel încât să nu existe un al treilea.

Suntem în situaţia de faţă, are suportul avocaţilor pe care Universitatea (n.r: Stanford) i-a pus la dispoziţie, sunt avocaţi cu experienţă. Are suportul în primul şi în primul rând al familiei. Cred că acum, în al 12-lea ceas, are şi suportul Federaţiei Române de Gimnastică. Suportul din partea noastră este nediscutabil şi nenegociabil.

(n.r: O suspendare definitivă ar fi final de carieră?) Nu, nu, nicidecum. Eu sunt convins că ea mai are multe de spus în gimnastică. Aş folosi Jocurile Olimpice de la Los Angeles ca o bună motivaţie pentru a reveni şi a arăta că lucrurile s-au întâmplat din neglijenţă, din neatenţie”, a declarat Mihai Covaliu.

