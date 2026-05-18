Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt

Conducerea lui Hermannstadt l-a ales pe înlocuitorul lui Dorinel Munteanu (57 de ani)! “Munti” anunţa, de altfel, după acel 2-2 ruşinos cu Metaloglobus, deja retrogradată, că va pleca la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la Hermannstadt îl vor pe Ianis Zicu (42 de ani) în locul lui Dorinel Munteanu. Zicu a promovat-o pe Metaloglobus în Liga 1 în sezonul trecut şi a antrenat-o pe Farul în acest sezon, până la demisie. A fost înlocuit după demisie cu Flavius Stoican.

Hermannstadt vrea să îl înlocuiască pe Dorinel Munteanu cu Ianis Zicu

Potrivit gsp.ro, Dorinel Munteanu are o clauză în contractul cu Hermannstadt care le permite sibienilor să îl demită fără compensaţii în cazul în care echipa se va afla pe loc retrogradabil.

Hermannstadt joacă în această seară, de la ora 20:30, cu FCSB, în ultima etapă a play-out-ului. Chiar şi dacă va fi pe loc retrogradabil direct la finalul play-out-ului, Hermannstadt ar putea juca barajul de rămânere în Liga 1, având în vedere că Unirea Slobozia nu are licenţă pentru prima ligă.

Unirea Slobozia a contestat la TAS neacordarea licenţei, urmând ca forul să decidă dacă va putea evolua în sezonul următor în Liga 1. Înaintea ultimei etape, Hermannstadt şi Unirea Slobozia sunt la egalitate de puncte. Ambele au acumulat 22 de puncte. Momentan, Hermannstadt e pe locul ce duce la baraj. Unirea Slobozia joacă împotriva formaţiei UTA Arad, de la aceeaşi oră la care se dispută şi Hermannstadt – FCSB.