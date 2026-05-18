Home | Fotbal | Liga 1 | Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie”

Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie”

Radu Constantin Publicat: 18 mai 2026, 13:41

Comentarii
Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

În cadrul unui eveniment organizat de FRF, Aurel Țicleanu (67 de ani), component al ”Craiovei Maxima” și actual vicepreședinte în Comisia Tehnică a federației, a vorbit, printre altele, despre actuala echipă a Craiovei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Este o echipă înființată în anul 2013, nu are nicio legătură cu Craiova Maxima, la fel cum nici echipa domnului Mititelu nu are”, a fost declarația lui Țicleanu care a inflamat spiritele.

Un alt component al Craiovei Maxima, Nicolae Negrilă, îl face praf pe Țicleanu la scurt timp după ce echipa orașului a făcut eventul.

„Sunt tare supărat pe Țicleanu. A luat-o razna? Pe cuvântul meu, dacă nu m-a dezamăgit rău de tot. Cum naiba să spui, bă, Aurică așa ceva? Ai uitat cine te-a făcut om? Cine te-a făcut, mă, student? Ai uitat că ai jucat și pe fals la Petroșani? Nici nouă ăstora din Craiova Maxima nu ne-a venit să credem când am văzut ce ai putut să afirmi.

Tu erai bun de tot ca fotbalist, că de aia am riscat noi cu tine să jucăm așa pe fals în meciul ăla, dar în felul ăsta o tratezi tu acum pe echipa care te-a făcut om? Nu ai pic de rușine? Ai înnebunit? Cum mai dai, mă, tu ochii cu oamenii prin Craiova? O să te mai și miri de ce ești înjurat pe stradă în Craiova? Asta e Aurică adevărata Universitatea. Ai văzut ce mesaj ai primit aseară la meci?

Reclamă
Reclamă

Și știți ce mă mai deranjează la el? Dar nu îl sun acum să i-o zic la telefon, că sunt tare supărat pe el și o să i-o zic în față când ne vedem pe la Sadu. Dar uite că i-o spun acum. Nu e prima oară când vorbește prost rău de tot. A mai vorbit el niște tâmpenii în public și despre Geolgău, vezi Doamne, treaba aia cu Nadia.

Vezi-ți, bă, Aurică de treabă ta, că alea nu sunt vorbe de spus prin public. Am mâncat toți o pâine la Universitatea, iar tu alegi să vorbești în felul ăsta despre noi? Ce ai câștigat? E bine că acum nu o să mai vii pe la meciurile noastre de frică să nu te înjure lumea? Treaba ta!”, a declarat Nicolae Negrilă, pentru Pro Sport.

Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii mai. Meteorologii anunță temperaturi de vară și perioade cu averseCum va fi vremea până la sfârșitul lunii mai. Meteorologii anunță temperaturi de vară și perioade cu averse
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
Observator
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră făcută de Bergodi care a costat-o pe U Cluj titlul de campioană
Fanatik.ro
“Rotaru a pregătit perfect strategia pentru derby! Mora s-a jucat cu mintea lui Mendy”. Greșeala majoră făcută de Bergodi care a costat-o pe U Cluj titlul de campioană
14:24

Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial
14:16

Omul care o “îngenunchea” pe FCSB nu a convins. Clubul nu va activa clauza de cumpărare a jucătorului
13:55

Anunţul făcut de Lia Olguţa Vasilescu după ce Universitatea Craiova a câştigat titlul în Liga 1
12:53

Mirel Rădoi transferă de la U Cluj. Șumudică l-a dat de gol: “Să vă dau o informație”
12:43

Foto„Nebunie” înaintea ultimei etape: acum doi ani s-au bătut la titlu cu Real și Barça, acum sunt la un pas de retrogradare
12:40

Acord între Real Madrid și Jose Mourinho. Semnează pe două sezoane!
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 3 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 4 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 5 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru 6 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român