Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon, în timp ce U Cluj a pierdut în această săptămână ambele trofee.

Alex Chipciu a fost iritat la final, iar în momentul în care un jurnalist a încercat să-i întrerupă interviul, fotbalistul a replicat:

„Păi, acum, dacă au ieșit campioni, nu mă mai chemi? Să nu mă mai chemați după, dacă acum trebuia să ne scoată repede.

Vedeți cum e viața? Când e nevoie să vorbești, tragi de om. Când nu, hai, mai repede, să plecăm”, a spus Chipciu la Prima Sport.

Chipciu crede că Universitatea Craiova a meritat să cucerească titlul.