Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon, în timp ce U Cluj a pierdut în această săptămână ambele trofee.
Alex Chipciu a fost iritat la final, iar în momentul în care un jurnalist a încercat să-i întrerupă interviul, fotbalistul a replicat:
„Păi, acum, dacă au ieșit campioni, nu mă mai chemi? Să nu mă mai chemați după, dacă acum trebuia să ne scoată repede.
Vedeți cum e viața? Când e nevoie să vorbești, tragi de om. Când nu, hai, mai repede, să plecăm”, a spus Chipciu la Prima Sport.
Chipciu crede că Universitatea Craiova a meritat să cucerească titlul.
„Aș spune că am ratat mai mult Cupa decât campionatul. Cred că suntem performeri ai acestui campionat. Să termini pe doi, după situația în care am fost.
Și de asta nu pot să fiu supărat, aici am ajuns toți. Cred că meciul s-a pierdut la început, când am luat golurile foarte repede, plus eliminarea. Era clar că nu mai avem șanse de izbândă.
Dar sunt mândru de colegii mei, de momentele prin care am trecut împreună și, să nu uităm, vom juca în Europa League, competiție grea.
N-aș vrea să sune că un discurs de loser (n.r. – pierzător), da, m-am gândit și la campionat, recunosc, mai ales după ce i-am bătut pe Craiova la noi acasă, dar atât am putut, felicitări lor, înseamnă că au fost mai buni!
Nu am intrat speriați, știam că nu avem nimic de pierdut, de asta am și început cu trei în atac, să facem presing, dar am făcut și greșeli și ne-au taxat repede. Că tot zic cei care analizează să te duci peste adversar. Uite ce se poate întâmpla”, a declarat jucătorul celor de la U Cluj.
